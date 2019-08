Temps d’estiu, temps d’amistat

L’estiu és temps d’amistat i de retrobament d’amistats. I un bon moment per aturar-nos a pensar i agrair el que ens aporten i el que signifiquen en les nostres vides les amigues i els amics més estimats. També és un moment ideal per parlar-ne amb els fills i filles i convidar-los a preguntar-se també què els aporten els seus amics i amigues.

Les amistats conformen un cofre del tresor ple de joies úniques i singulars. En el meu particular hi ha les amigues més grans que jo, autèntics pous de saviesa i fanalets de llum, guies experimentades de trams de camí que encara han de venir. Hi ha també les amigues fades que saben fer màgia i et despleguen les ales. Les amigues còmplices que només mirar-nos ja ens entenem i esclafim a riure sense haver de pronunciar paraula. Les que s’agraden i fan que t’agradis. Les amigues deesses de feminitat que et revifen la força i el goig de ser dona. Les que no et permeten que t’enganyis i al seu costat et descobreixes i creixes. Les amigues mares d’amics dels teus fills i les que tenen l’edat dels teus fills. Les que són la teva antítesi i t’atrauen com un imant. Les que potser no t’entenen prou bé, ni t’escolten sempre com t’agradaria, ni tan sols t’acaben de conèixer del tot, però t’estimen i te les estimes. Les amigues de pell, les que són pur tacte i contacte i t’acaronen i et curen silenciosament. Les que t’ofereixen l’inimaginable i s’enfilarien a baixar-te la lluna, si fos necessari. Les que es fan presents cada dia i les que hi són cada dia encara que no es facin presents. Les que t’agafen el telèfon de matinada quan les llàgrimes et vencen i les que et telefonen abans que et vencin. Les que fan quilòmetres per tu i les que anirien a la fi del món amb tu. Les que et diuen com t’estimen i les que no t’ho diuen però t’ho fan sentir. Les que triguen a dir-te que sí i les que et diuen sí a tot de seguida. Les que s’hi estan només un temps i les que venen per quedar-se. Les que el mateix dia que les coneixes ja són amigues de tota la vida...

Cada una d’aquestes tipologies té noms i cognoms concrets i suposo que la majoria de les meves amigues i dels meus amics sabrien identificar de quina categoria o categories formen part. Parlar-ne i jugar a endevinar-ho podria ser un bon passatemps per a alguna nit d’estiu per posar en valor aquestes amistats tan necessàries a la vida.