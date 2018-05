Què fem amb la febre?

Fa molt de temps, les iaies recomanaven abrigar molt els nens (i adults) amb febre. Calia “suar la febre”. Més tard, els metges van dir tot el contrari: treure roba, banyar el nen. Alguns entusiastes van arribar a posar els nens en aigua freda. Tenien raó les iaies. Bé, es van passar una mica. No cal abrigar-los massa . Només normalment. No cal suar. El que és clar és que no, de cap manera, no s’ha de ficar un nen amb febre en aigua freda. Ni tan sols en aigua calenta, si abans no li hem donat un antitèrmic.

Imagineu-vos-ho. És ple hivern i quan torneu a casa descobriu que algú ha tocat el termòstat de la calefacció i fa una calor insuportable. ¿Li sembla bona idea obrir les finestres perquè la casa es refredi? Si ho fa, la calefacció es posarà en marxa a tota màquina per intentar mantenir la temperatura que marca el termòstat. La casa no es refredarà gaire; gastarà molta electricitat i la calefacció es pot arribar a fer malbé per la sobrecàrrega. El que cal és abaixar el termòstat i esperar tranquil·lament que la temperatura baixi.

Un nen amb febre té el termòstat apujat, diguem a 39 ºC. Si l’intentem refredar físicament, el seu cos farà tot el possible per intentar mantenir els 39 graus. Tindrà una desagradable sensació de fred, i els músculs es contrauran per produir calor (tremolors, pell de gallina). En aquesta lluita consumirà les seves reserves de glucosa (que possiblement ja estan baixes, perquè la malaltia li ha fet perdre la gana), i per cremar la glucosa necessitarà més oxigen (difícil d’obtenir si té un problema respiratori: decididament, un nen amb pneumònia s’ha de mantenir ben abrigat).

En canvi, un antitèrmic el que fa es abaixar el termòstat, i la temperatura baixarà a poc a poc, sense patiment i sense estrès metabòlic. S’ha demostrat que si, a més de l’antitèrmic, fem servir aigua per abaixar la febre, la temperatura és una mica més baixa al cap d’una hora, però al cap de dues hores no hi ha diferència. Normalment, només cal donar l’antitèrmic i esperar.

¿I si el nen està a 41 ºC i volem abaixar la temperatura ràpidament, aigua freda després de l’antitèrmic? No: l’aigua freda produeix vasoconstricció i disminueix la pèrdua de calor. Mullar amb una esponja amb aigua calenta: un gram d’aigua només absorbeix una caloria per pujar un grau, però 540 calories en el moment d’evaporar-se.