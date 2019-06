‘Lactosa’ i ‘llet’ no són el mateix

Hi ha qui sembla que es cregui que intolerància és la forma elegant de dir al·lèrgia i que lactosa és la forma fina de dir llet. Com qui diu mucositat en lloc de mocs. Però no és així. La intolerància a la lactosa no té res a veure amb l’al·lèrgia a la llet, i l’al·lèrgia a la lactosa no existeix ni pot existir.

L’al·lèrgia a [les proteïnes de] la llet [de vaca] és una malaltia del sistema immunitari que pot donar símptomes molt variats. De vegades només digestius (vòmits, diarrea, dolor...) o cutanis (èczema, urticària), però sovint també respiratoris (asma, asfíxia...), i en altres òrgans, que poden posar en perill la vida del pacient. És relativament freqüent en nens petits; habitualment (però no sempre) desapareix amb els anys.

Com totes les al·lèrgies, no depèn de la dosi. Una mínima quantitat de llet pot produir símptomes greus. Quan un nen és al·lèrgic a la llet, cal revisar curosament les etiquetes dels productes, i rebutjar tots els que portin llet, sèrum de llet, caseïna, lactosèrum o altres noms semblants, o els aliments sospitosos que no porten etiqueta, com pastissos i brioixeria, o que comprem al tall, sense llegir l’etiqueta, com els embotits. La llet sense lactosa produeix al·lèrgia igual.

La intolerància a la lactosa, en canvi, és un problema lleu. La persona no pot digerir i absorbir la lactosa. Els bacteris intestinals fan fermentar aquesta lactosa, cosa que produeix gasos, diarrea, vòmits i recargolaments. La intolerància a la lactosa és molt rara en nens petits; una diarrea greu pot alterar la mucosa intestinal i produir una intolerància que es curarà sola en uns dies. Però en adults i adolescents la intolerància és habitual. Només una mutació genètica recent permet a alguns grups humans, sobretot els nòrdics, digerir la lactosa tota la vida. Molts tenen una tolerància parcial (“Només vull un tallat; el cafè amb llet se’m posa malament”). Però fins i tot amb intolerància total, una petita quantitat de llet produirà només molèsties lleus, i un got sencer de llet produirà dolors i diarrea, però no posarà en perill la vida del pacient.

Confondre els noms d’una malaltia potencialment mortal i d’una molèstia digestiva lleu pot tenir tràgiques conseqüències. Ho hem vist fa poc, quan algú va donar un gelat “sense lactosa” a una nena amb al·lèrgia greu a la llet.