Encara avui, parlant de ‘l’estirada’...

Encara en ple segle XXI, m’expliquen alguns pares i mares històries de terror en què un professional de la salut li ha fet l’estirada al prepuci del seu fill, com si fos una maniobra mèdica normal, i sovint sense demanar permís i ni tan sols avisar els pares de la seva intenció. L’últim cop, un nen de quatre mesos. Després de l’agressió, va tacar el bolquer de sang i semblava que li feia mal quan orinava.

Gairebé tots els nens neixen amb el prepuci adherit al gland del penis. A poc a poc s’anirà desenganxant tot sol, sense fer res. Als cinc anys, la major part dels prepucis són ja retràctils (és a dir, es poden fer enrere sense cap esforç). Però la major part no vol dir tots, ni molt menys. Sembla que, als 17 anys, encara un 1% dels prepucis estan enganxats (i això és completament normal). No conec cap estudi en edats més avançades; suposo que arriba un moment en què els nois es neguen a permetre que els mirin el prepuci en nom de la ciència.

Les cèl·lules que es van desprenent del gland i de la cara interna del prepuci durant el llarg procés de separació es poden acumular sota el prepuci formant masses irregulars d’una matèria blanca, l’esmegma. No és brutícia, no és supuració, no és una malaltia i no cal fer res.

De vegades, quan el nen fa pipí, el prepuci s’infla com un petit globus. És completament normal, i constitueix un senyal que el prepuci ja s’està desenganxant del gland. No s’ha d’intentar retraure el prepuci quan encara està enganxat al gland. Mai. A cap edat. Ni cada dia, ni ocasionalment, ni durant el bany, ni després de l’any, ni als quatre anys. Fer-ho suaument és completament innecessari; ni això accelera el procés de separació ni hi ha cap motiu per intentar accelerar-ho. Fer-ho amb força (i molt especialment l’estirada ) és perillós. Es poden produir ferides que quan cicatritzen produeixen una retracció i una autèntica fimosi. O el gland pot quedar estrangulat (parafimosi) si el prepuci no torna a lloc, el que constitueix una urgència mèdica.

Un cop el prepuci s’ha desenganxat completament (i no abans) ensenyarem al nen a fer-lo enrere quan es dutxa i a netejar-lo amb aigua. Si es fa servir sabó (no cal), cal esbandir-lo bé; les restes de sabó i altres substàncies sota el prepuci poden produir irritació.