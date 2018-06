Doneu-vos de baixa de l''Escola del Bullying'

Tots tenim molt clar que el bullying, l’assetjament escolar, és terrible. I estem disposats a condemnar-lo sense reserves. Però combatre’l… ai, amics! Això no és tan senzill, perquè l’assetjament és molt mediàtic i per resoldre’l se’ns acudeixen solucions evidents… que no funcionen. I llavors queda clar que en realitat no estem disposats a fer el que calgui per prevenir-lo i tractar-lo. I què cal fer? Doncs, per exemple, donar-nos de baixa de l’ escola del bullying, que té assignatures on ens matriculem amb entusiasme digne de millor causa:

Decibels esportius: Esport escolar amb crits cap als contrincants, els jugadors propis, els entrenadors d’un equip i de l’altre, l’àrbitre…

Discussions entre veïns (teoria i pràctica): Aquells comentaris a peu d’ascensor i aquelles reunions de la comunitat de veïns on surt la part més mesquineta i miserable de tanta gent…

Introducció a Fast and furious : Conducció temerària i impacient, amb aquells crits que (afortunadament) no arriben a sentir els seus destinataris però (malauradament) sí que senten els fills que viatgen al seient del darrere…

Tertuliologia: Llançament d’opinions farcides d’insults i arrebossades de crits en directe o per WhatsApp…

Reproducció i creació d’acudits masclistes, racistes, xenòfobs, homòfobs…: Recordeu aquells expositors de cassets de les benzineres amb acudits de gangosos, de mariquitas, etc.? Doncs ja no n’hi ha. I està molt bé que sigui així.

Antropologia de les novatades: Sí, se’n fan. A carreres universitàries amb alumnes que són la flor i nata del món acadèmic… però on sempre hi ha alumnes disposats a vexar els de primer curs.

Hiperviolència en pantalla: No, els videojocs no fan els nostres fills violents, però banalitzen la violència. Com ho fa aquella pel·lícula, i aquella sèrie…

Per això resulta desesperant quan qui ha de protegir i servir colpeja gent indefensa amb violència desproporcionada, i quan qui ha d’impartir justícia és injust i arbitrari, perquè això legitima, justifica i beneeix l’assetjament; diu a fills i alumnes: “Sigues agressiu i triomfaràs!” No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: doneu-vos de baixa de l’ escola del bullying, per coherència, perquè cal conviure amb la gent i desmuntar l’assetjament!