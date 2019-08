Bona feina i bona sort

Aquest desig és per a vosaltres, escoles que renoveu, innoveu i renovelleu. També per a vosaltres, escoles que penseu que renoveu, innoveu i renovelleu oblidant que la sopa d’all fa temps que està inventada. Escoles que dialogueu amb la tradició, que sabeu que existeix l’infern, però us entossudiu a crear cels amb totes les tonalitats. Escoles que us reuniu per reflexionar sobre què heu de fer perquè aprenguem millor i entenguem que cal posar el que aprenem a favor de la bondat. Escoles que sabeu que no és el mateix avaluar que posar notes al programa de torn i que cap avaluació és definitiva, que un ésser humà sempre té una part entre boires, que no es dona a les primeres de canvi, que reclama constància i estimació. Per a vosaltres, escoles que no oblideu que tot el que és essencial no és quantificable -la velocitat lectora ho és, la comprensió costa més, però no les hores que passem escoltant-nos, mirant-nos directament als ulls, consolant-nos quan ho necessitem, les llàgrimes i les riallades compartides...

Escoles que quan necessiteu temps engegueu a pastar fang l’últim aplicatiu que us envia l’administració i destineu les hores a tenir cura dels més vulnerables. Escoles que feu comunitat, que manteniu les portes obertes a les famílies, que formen part del projecte. Escoles que goseu construir un currículum crític i compromès a favor de la vida, que no teniu por de parlar del canvi climàtic, ni dels desnonaments, ni dels col·lectius desfavorits... Escoles que interpreteu la memòria com una part de l’experiència humana, de l’experiència que compartiu. Escoles que esteu disposades a perdre el temps per guanyar-lo, a badar per contemplar la bellesa del món, que unireu aquesta bellesa amb la veritat i la bondat humanes, que també hi ha gent bona al món. Escoles que potenciareu activitats que ajudin a avançar col·lectivament i accions d’aquestes que algú cataloga com a individualisme responsable. Escoles que visiteu museus, teatres, cine... i la residència d’avis del barri.

Escoles que rondineu, que us lamenteu de la falta de recursos, que us indigneu quan sentiu les mentides que alguns partits aboquen damunt vostre... Per a totes aquestes escoles i per a les que no hem dit perquè no tenim més espai: bona feina i bona sort.