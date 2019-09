Com triar la millor motxilla

Com ha de ser?

Comencem pels tirants. Com més gruixuts i amples, millor. A més, s’han de poder graduar per adaptar-los a la teva alçada. Pel que fa al respatller, sempre són millors les motxilles que el tenen encoixinat.

Com s’ha d’omplir?

Per tal que el pes quedi ben repartit i no se’t clavin objectes a l’esquena, cal posar els més grans i pesants, com ara la carpeta, a la part que toca l’esquena. A partir d’aquí, es van repartint la resta de coses en ordre descendent, procurant que les més petites quedin tocant a la part frontal.

Did you know? Middle or side compartments are better than the ones located onto the back

Com s’ha de portar?

Segur que ja ho saps, perquè els pares i els mestres no ens cansem de repetir-ho: la motxilla s’ha de portar penjant pels dos tirants. Si només te la penges d’una espatlla, el pes queda mal repartit i et pots fer mal a l’esquena. A més, cal que quedi recolzada a l’esquena i no a les natges.

Quant ha de pesar?

El pes total de la motxilla no hauria d’excedir el 10% del teu pes corporal. Això vol dir que si, per exemple, peses 40 kg, la bossa no pot pesar més de 4 kg. Si tens una bàscula a casa, fes la prova i esbrina si carregues massa pes.

Do you really need it? Ensure that you only carry what is essential for the day

I les motxilles amb rodetes?

Les motxilles amb rodetes són una bona alternativa, però també cal portar-les correctament, alternant un braç i l’altre.