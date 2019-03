5 colònies per aprendre la vida

“Les colònies, i sobretot els campaments, són un entorn lúdic i educatiu de primer ordre”, assegura Jordi Lon, comunicador cultural, que havia estat cap d’un agrupament escolta. Segons Lon, “el fet de conviure en un espai diferent de l’habitual, en contacte amb el medi, amb persones que no són de l’entorn familiar i sense les comoditats i rutines quotidianes fan que l’estada esdevingui una experiència vital, de creixement personal i grupal”. A més, “les colònies i els campaments permeten experimentar i viure emocions i valors com moments d’enyorança i moments de companyonia, espais de retrobament amb un mateix i amb l’entorn i espais per compartir-ho tot amb el grup, superació de petites dificultats, aprenentatge dels altres i amb els altres”, diu Jordi Lon.

Entre les mil i una opcions per a aquest estiu, us en recomanem aquestes.

CAMPAMENTS CULINARIS

Els organitzadors, els supermecarts Veritas i l’empresa de la Cerdanya Club Elements, en diuen Cooking Camps i consisteixen en estades a la casa de colònies Can Ribals, a la Cerdanya, amb l’aventura, l’anglès i la cuina i la vida saludable com a fils conductors. Durant 7 dies i 6 nits, amb acollida i recollida en cap de setmana, els Cooking Camps busquen reforçar l’anglès oral, perquè és l’idioma de comunicació amb els monitors, mentre les criatures fan tallers de cuina i activitats de lleure. A més, l’últim dia, destinat a una jornada de convivència entre pares i fills, els nens prepararan per als adults aperitius saludables.

Quan: De finals de juny a finals de juliol

Edats: De 8 a 14 anys

Més informació i inscripcions: veritascookingcamp.com

COLÒNIES D’EXPERIMENTACIÓ MUSICAL

Si als nens els agrada la música, Eix Estels ha organitzat colònies d’experimentació musical amb la col·laboració de l’empresa Minimúsica, amb l’objectiu que les criatures entenguin la música jugant-hi i fent-ne. Per això alguns dels músics que hi impartiran tallers seran Llibert Fortuny, Joan Colomo, Za! i Sara Fontán.

Entre les activitats musicals hi haurà “expressió amb la percussió, composició amb eines tecnològiques, creació d’instruments, improvisació conduïda, cant i classes de swing”, que es combinaran amb d’altres de més esportives, com rocòdrom, tirolina, circuit d’aventura dalt els arbres, paret ferrada equipada amb tubs i camins en l’aire, piscina diària, gimcana d’aigua o canó d’escuma.

Dates: Del 14 al 20 juliol

Edat: De 8 a 12 anys

Per a les inscripcions: http://www.eixestels.com/estiu/colonies-estiu/colonies-estiu-musicals

TOP MUNTANYA

Per als adolescents que els agradin els esports, l’empresa Rosa dels Vents organitza el Top Muntanya, a Rialp (Pallars Sobirà), amb circuits de ponts, tirolines al Pirineus Parc Aventura, tornejos de futbolí i també hidrospeed.

Organitza: Rosa dels Vents

Edat: De 14 a 17 anys

Allotjament: Hotel Condes del Pallars

Per a més informació i inscripció: https://coloniesdestiu.rosadelsvents.es/colonies-daventura/top-muntanya/

BEACH & HORSES

Rosa dels Vents també ha creat per a l’estiu del 2019 unes colònies de 15 dies que combinen mar i muntanya, perquè la primera setmana tindrà com a escenari l’Empordà, on els joves faran activitats de platja, i la setmana següent es desplaçaran a la Garrotxa, on es faran activitats d’equitació, i sempre tant les unes com les altres en anglès.

Organitza: Rosa dels Vents

Durada: 15 dies

On: Casa de colònies La Fosca, a Palamós, i casa de colònies Mas Pinsach de la Garrotxa

Per a més informació i inscripcions: https://coloniesdestiu.rosadelsvents.es/colonies-nautiques/beach-horses-la-fosca

EL CIRC RALUY LEGACY

La Fundació Pere Tarrés ha triat el centre d’interès del circ com a fil conductor d’un dels casals d’estiu que organitza. De fet, ha signat un conveni de col·laboració amb la companyia de circ Raluy Legacy, que s’encarregarà d’assessorar-los sobre les activitats que les criatures faran als casals. A banda, amb el lema' Colònies per créixer', la Fundació Pere Tarrés ha creat diferents colònies temàtiques per potenciar habilitats i alhora fer que les criatures dediquin més temps a les aficions personals. Entre les novetats hi ha les colònies de cinema, que tindran lloc entre el 21 i el 27 de juliol a la Conreria (Tiana, Maresme) en col·laboració amb White Moose Productions.

Un altre tipus de colònies són les dedicades a l’art, com les que tindran lloc del 30 de juny al 6 de juliol a la Conreria (Tiana, Maresme), en què els participants podran practicar l’escultura, la pintura, el teatre o la màgia en tallers d’un dia de durada. L’últim dia de colònies es prepararà una exposició on mostraran als pares les creacions que hauran fet.

Com que les colònies esportives sempre són de les més valorades, la Fundació ha ampliat l’oferta amb les colònies de futbol i les de Rugby & English.

I de cara als adolescents, la proposta és Descoberta de Mallorca, del 13 al 21 de juliol. A la casa de colònies de Binicanella (Mallorca), els joves podran combinar les activitats de lleure amb sortides a la Serralada de Tramuntana, a les coves del Drac o a la platja de Porto Cristo, a més de visitar altres poblacions com Palma o Sóller.

A part, la Fundació Pere Tarrés també aposta per altres colònies temàtiques, que ja havien impulsat altres anys, com les de música, teatre, cuina (amb la Fundació Alícia i Món Sant Benet), disseny de moda, colònies de robòtica i impressió en 3D i disseny de videojocs.

Organitza: Fundació Pere Tarrés

Edats per als casals que tenen el circ com a centre d’interès:

De 3 a 6 anys

De 6 a 9 anys

De 10 a 12 anys

Informació per poder obtenir beques: https://www.peretarres.org/projectes-solidaris/beques-colonies

Informació sobre les diferents propostes de colònies d’estiu de la Fundació Pere Tarrés:

www.peretarres.org/estiu/colonies

ENCERTA L’ESTIU AMB FUNDESPLAI

L’entitat sense ànim de lucre Fundesplai promou, un any més, la campanya 'Encerta l’estiu; un estiu per a tothom', amb una àmplia proposta d’activitats de qualitat que busquen, també, garantir l’equitat.

Una de les novetats d’aquest estiu, per als més petits, es desenvoluparà a la casa de colònies de Viladoms de Baix (a Castellbell i el Vilar), on s’han adaptat uns espais específicament per a nadons i infants de 0 a 6 anys. D’aquesta manera, aquesta casa de colònies ofereix un espai ideal perquè les famílies puguin anar de colònies amb els seus nadons, en un espai ideal i amb monitors que han preparat activitats especialment pensades per a aquesta franja d’edat.

Si ens fixem en la franja dels 6 als 9 anys, tots els casals d’estiu que proposen des de Fundesplai posaran l’accent en la igualtat de gènere. “La mateixa samarreta que portaran les criatures tindrà com a lema EnCORatja’t ”, explica Cristina Rodríguez, directora general de Gestió i Serveis de Fundesplai.

Pensant en les criatures de 9 a 12 anys, la proposta passa per colònies de diferents temàtiques, que tenen com a base els 27 equipaments de natura que gestiona l’entitat repartits arreu de Catalunya. I a partir dels 14 anys, Fundesplai els ofereix camps de treball, com ara Reporters Nature Camp, que combinen accions de millora del medi ambient amb l’exposició de per què han pres les decisions que han pres. “Ho explicaran amb el mitjà comunicatiu que triïn, ja siguin fotos, vídeos o altres ginys”, diu Rodríguez.

Organitza: Fundesplai

Més informació: https://estiu.fundesplai.org

Tel. 902 10 40 30.