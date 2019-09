Aquest cap de setmana, trobadors

Des de demà i fins diumenge, Castelló d'Empúries tornarà a transformar-se en una vila medieval. Durant aquests tres dies tindrà lloc la 29a edició de Terra de Trobadors, la festa medieval de referència a Catalunya, amb més de 40.000 espectadors anuals. L'esdeveniment programa enguany més de 200 activitats de diverses disciplines artístiques –teatre, música, circ o dansa, entre d'altres–, així com recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un gran mercat medieval amb més d'un centenar de parades d'artesans i comerciants, una potent oferta gastronòmica, conferències i moltes altres propostes.

L'esdeveniment programa més de 200 activitats per a tots els públics

Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'augment, d'un 20%, de les representacions de petit format i de carrer. Aquests espectacles tindran lloc de manera simultània en diversos espais de Terra de Trobadors amb la voluntat de propiciar una millor distribució dels espectadors, evitar al màxim possible les aglomeracions i, d'aquesta manera, millorar la confortabilitat del públic. Més d'un centenar d'espectacles de tota mena d'estils ompliran d'activitat lúdica els carrers de la vila durant el Terra de Trobadors. Hi participaran companyies de teatre de carrer com ara Alma Cubrae, Carro de Somnis, Théâtre des 33, Fèlix Brunet, La Cremallera o Traüt Espectacles; grups de dansa, com ara Cia. Un Sol Traç o l'Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries; o de música, com ara Les Monts Rieurs, Sübitus, L'Os Pedrer, Els Berros de la Cort o Acibreira. Bona part dels espectacles de carrer combinen més d'una disciplina artística i barregen música i dansa o teatre de carrer i circ.

Enguany i per primer cop Terra de Trobadors posarà en marxa una Escola de Combat on s'impartiran tallers gratuïts per a petits i grans que podran aprendre tècniques de lluita medieval i posar-les en pràctica en petits enfrontaments entre els participants. La proposta s'afegeix a altres activitats participatives com ara la Zona Petits Guerrers o la Zona Joves Herois, que són espais temàtics amb propostes d'entreteniments i jocs per a la mainada. En aquest sentit, Terra de Trobadors fa una crida als visitants perquè hi assisteixin caracteritzats amb vestits medievals per convertir-se en personatges de la festa.

La Coordinadora de Terra de Trobadors dedica aquesta edició al temps del comte d'Empúries Hug V (1269-1277), casat amb Sibil·la de Palau, vescomtessa de Bas, i que tot i ajudar al rei Jaume I el Conqueridor a sotmetre els sarraïns de Múrcia (1265-66), protagonitzà episodis d'enemistat i d'enfrontament directe amb el rei Jaume, com el saqueig de la vila de Figueres de l'any 1274. Així mateix, la 29a edició té com a temàtica destacada el comerç i els mercats medievals.