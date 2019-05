El teatre familiar, protagonista a Montmeló

L’Ajuntament de Montmeló i l’Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar impulsen la 7a edició del Fitkam, el festival infantil i juvenil de teatre, que tindrà lloc a Montmeló els dies 1 i 2 de juny. Un any més, el municipi s’omplirà d’arts escèniques acollint 23 funcions de gèneres tan diversos com el teatre de text, còmic, visual i musical, i també espectacles per a infants de 0 a 3 anys, màgia, circ i titelles. El Fitkam tindrà lloc en 6 espaisdiferents del municipi, oferint una oferta variada en gran, mitjà i petit format, així com en localitzacions exteriors.

En la seva setena edició, l’organització manté la intenció de convertir-lo en una gran festa del teatre infantil i familiar, on tothom hi té cabuda, tant famílies com programadors i professionals del sector.

Programació i novetats

La programació d’aquesta edició destaca per la seva qualitat i per l’àmplia oferta d’arts escèniques que pujaran als escenaris del Fitkam 2019; públic i programadors tindran un ampli ventall on triar. S’ha fet una graella pensada perquè es mantingui la proximitat i l’essència que caracteritza l’esdeveniment i, alhora, facilitar l’assistència al màxim d’espectacles tant als programadors com a les famílies.L’objectiu del festival és transmetre valors, promoure la reflexió i estimular la imaginació d’infants i adults.

Després de l’èxit de l’edició del 2018, el Fitkam tornarà a comptar amb un espai d’actuació a la plaça de la Vila, de pagament, i preparat per dur-hi a terme 4 espectacles durant el cap de setmana de l’àmbit del circ i del clown. Dissabte hi haurà ‘BiCirc’, de la companyia Circ Xic, i ‘Amb p de pallasso’, de la Cia Sabanni, mentre que diumenge s’ha programat ‘La Bella Tour’, de la Companyia Bella Tour, i ‘Ludus’, de la Companyia Jordi del Rio. La resta d’espais interiors i exteriors són Els Jardins de la Torreta, la Sala de la Concòrdia, el Teatre de l’Agrupa, i la Sala Polivalent. Enguany es torna a incorporar l’espaidel Casal de la Gent Gran, que és l’espai dedicat a la 1ª infància, infants de fins a 3 anys.

La novetat més destacada del 2019 és que es presentarà, per primer cop en un festival, l’espectacle ‘El monstre de colors’, de la Cia Tutatis, un espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar els més menuts pel món de les emocions, una interpretació lleial de l’exitós conte d’Anna Llenas. La funció tindrà lloc a l’acte de clausura del Fitkam, el diumenge 2 de juny a les 18.30 h a la Sala Polivalent del centre cultural La Torreta.

La programació

Els espectacles i companyies que formen part de la setena edició del Fitkam són:

DISSABTE 1 de juny

El núvol gris, gras i gros (Teatre al Detall) - Teatre amb música i titelles

Hai, la pescadora de somnis (Cia. Giramàgic) - Màgia, teatre d’objectes i visual

El secret de la detectiva Klaus (Engruna Teatre) - Contes amb titelles

BiCirc (Cia. Circ Xic) - Circ

Dia de Festa Major (El Replà Produccions) - Teatre, contes i música

Teatre Arrossegat de Catalunya (Teatre Nu) - Teatre

Txema, The Postman (Txema Magic) - Màgia, mim i humor

Temps de llum (Cia. Clardelluna) - Teatre de titelles de llum i ombra

Gnoma (Pea Green Boat) - Titelles de taula

Amb p de pallasso (Cia. Sabanni) - Pallasso i màgia

Pirates, bruixots i altres bitxos (Pep López & Afònix Produccions) - Concert i contes multimèdia



DIUMENGE 2 de juny

La Granja Menuda (Cia. Patawa) - Experiència sensorial amb titelles

La princesa amb texans (La Companyia Sgratta) - Teatre familiar

Tròpic (Cia. Teia Moner) - Màgia i titelles

La Bella Tour (Cia. La Bella Tour) - Clown

Formidable (Cia Charlie Mag) - Màgia

El Mêtre (Cia Jam) - Humor gestual i clown

Avua (Cia. Bool) - Multidisciplinari



Ludus (Cia. Jordi del Rio) - Teatre d’humor

El monstre de colors (Cia. Tutatis) - Titelles

Les entrades es podran comprar anticipadament per internet a través del portal Entràpolis fins al divendres 31 de maig. També es podran adquirir, de manera presencial, entrades i abonaments al centre cultural La Torreta cada tarda de 16 h a 20 h del dimarts 28 al divendres dia 31. I durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, les entrades es podran adquirir al Punt d’Informació, ubicat a l’Ajuntament de Montmeló (pl. de la Vila, 1). Els infants de 0 a 3 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles, sempre que no ocupin seient. Els espectacles itinerants i els programats als espais exteriors tindran accés lliure, sense entrada.

Enguany, els dinars populars tindran lloc als Jardins de la Torreta, tant dissabte com diumenge. La venda dels tiquets serà al Punt d’Informació del Fitkam dissabte i diumenge, i també al centre cultural La Torreta cada tarda de 16 h a 20 h, des del dimarts 28 de maig al divendres 31 de maig.