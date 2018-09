Una nova temporada de teatre familiar

Demà divendres, el SAT! Sant Andreu Teatre inaugura la temporada 2018-2019 amb la celebració del 15è aniversari. La sala oferirà a dos quarts de nou del vespre un concert de jazz gratuït de la Big Band de Granollers, formació que des dels seus inicis ha format part de la programació del teatre. Cal reserva prèvia.



Durant aquests quinze anys el SAT! s'ha consolidat com una sala de referència per al públic familiar i escolar i de dansa, tres línies de programació per les quals va optar des del principi i en què s'ha especialitzat des del 2012. La temporada 2017-2018, la de més èxit de la seva trajectòria, la sala va tancar amb 46.599 espectadors, el 87% d'assistents a espectacles familiars i el 10% de dansa.

La temporada passada, els espectacles familiars van registrar una ocupació de 87%



L'objectiu i missió dels gestors del teatre, Oscar Rodríguez i Montse Puga, és continuar optant per una oferta de teatre familiar i de dansa de qualitat i contemporània, però assequible i accessible, a partir de tres criteris bàsics i inamovibles: qualitat artística, educació i entreteniment. L'objectiu i missió dels gestors del teatre, Oscar Rodríguez i Montse Puga, ésperò assequible i accessible, a partir de tres criteris bàsics i inamovibles:

La programació familiar 2018-2019

Aquest cap de setmana s'obre la programació familiar amb l'estrena de l'espectacle de màgia 'Formidable!' de Charlie Mag, artista guardonat amb el Mandrake d'Or 2013, un dels premis més importants de la màgia atorgat per l'Acadèmia Francesa d'Il·lusionistes.



De setembre a maig del 2019 es podran veure un total de 26 propostes per gaudir amb la família, 8 de les quals són d'aforament reduït i s'inclouen dins el cicle Remenuts, dedicat a la primera infància (nens i nenes de 0 a 5 anys) i amb el públic assegut damunt l'escenari; 4 espectacles de dansa familiar, 2 de màgia, 3 de circ, 3 de teatre visual, 2 de titelles, un de clown, un de teatre musical, un de música, un de teatre i un espectacle interactiu.





Cal destacar-ne quatre estrenes absolutes: l'espectacle nadalenc 'Sihir i la nit de reis' de la Cia. Lazzigags; 'Klé', el nou espectacle d'Addaura Teatre Visual dirigit per Teia Moner i dedicat al pintor Paul Klee, i els espectacles de màgia 'Formidable!' de Charlie Mag i Mr. Buka presenta'... Voilà!' de Sergi Buka. També s'estrenaran a Barcelona l'espectacle de dansa familiar 'Aigua', de la Cia. Mons Dansa, i 'L'aventura d'avorrir-se', el nou espectacle de l'Estaquirot Teatre dirigit per Guillem Albà.

Podeu consultar la programació de la temporada aquí.

La programació de dansa 2018-2019

El 14è Festival Dansat serà el tret de sortida de la programació de dansa de la temporada. El festival se celebrarà del 20 al 28 d'octubre i com a novetat sortirà al carrer amb espectacles programats al barri de Sant Andreu.



Fins al maig es podran veure 13 espectacles en la programació regular de dansa per a adults, que té lloc un cap de setmana al mes.