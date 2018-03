Què és una targeta bancària?

És un mitjà de pagament amb el qual podem treure diners dels caixers o pagar compres sense tenir monedes o bitllets en efectiu.

On són els diners?

Quan fem servir una targeta estem gastant els nostres diners. La targeta està associada al nostre compte bancari, per això és personal.

How much can i spend? Credit card companies set limits on how much you can charge to your card

Quins tipus de targetes hi ha?

N’hi ha dos. Les targetes de dèbit són un mitjà de pagament al comptat. Per fer-les servir cal que hi hagi diners al compte. En canvi, les targetes de crèdit serveixen per fer pagaments ajornats. Podem fer-les servir encara que no tinguem prou diners al banc, perquè els imports no es carreguen immediatament, sinó en un termini de temps pactat.

Quins avantatges tenen?

L’avantatge principal és que amb les targetes no ens cal portar diners en efectiu. Avui dia gairebé tot es pot pagar amb targeta. Els bancs, per la seva banda, hi guanyen diners: ens cobren petites quantitats per tenir-les, i també ens cobren interessos quan ens despistem i no tenim prou diners al compte per pagar els deutes de la targeta.

Did you know? When you use a credit card, you are borrowing money

Són segures?

Bastant. Totes les targetes tenen un número secret que només coneix el seu propietari. Si la perdéssim o ens la prenguessin, no la podria fer servir ningú altre.