El sentit de l’equilibri

On s’amaga, l’equilibri?

A dins de l’orella. Concretament, en una zona coneguda com l’orella interna. Allà es perceben les alteracions en l’equilibri, i s’envien missatges al cervell perquè faci els canvis necessaris per recuperar-lo. Per exemple, canviar la posició per no caure.

La vista també és essencial

Fes la prova: intenta mantenir l’equilibri a peu coix, agafant amb una mà el peu que queda doblegat. Ara, torna-ho a fer, però amb els ulls tancats. Costa una mica més, oi? Ell ulls són els visors del cervell, i l’informen sobre l’entorn, la nostra posició i les distàncies.

Did you know? Receptors on the bottom of your feet tell your brain how your body is moving in order to keep balanced

Músculs en acció

Quan el teu cervell detecta que l’equilibri està alterat, envia una ordre als teus músculs i articulacions perquè facin els canvis necessaris per seguir mantenint-te dret. És el que fas després de girar sobre tu mateix amb els ulls tancats: quan els obres, per no caure a causa del mareig, mous les cames. Si et quedessis parat, probablement acabaries a terra.

What’s the tail for? Cougars, kangaroos and squirrels are among the animals that use their tails to maintain balance

Un sentit molt animal

Els humans no som els únics éssers vius amb sentit de l’equilibri. Segur que alguna vegada has vist un gat caminar tranquil·lament per un mur o l’ampit de la finestra. Ell, igual que tu i la majoria dels vertebrats, aconsegueix no caure pel mateix mecanisme que s’amaga a l’orella interna.