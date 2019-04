Un element amb moltes cares

La part del semàfor on hi ha els llums s’anomena cara. El més habitual és que en tinguin una de sola, però n’hi ha que en tenen dues, tres o fins i tot quatre.

Sempre duren el mateix?

No, el temps que un semàfor passa de verd a vermell va canviant en funció del volum de trànsit. A les nits i els caps de setmana, com que hi ha menys desplaçaments, els intervals són més curts.

Did you know? Before traffic lights, police officers stood for hours at intersections controlling traffic

Com són els semàfors intel·ligents?

A Barcelona hi ha semàfors que varien automàticament les fases de llum segons el volum de vehicles i vianants que detecten. Ho fan amb uns sensors que recullen informació dels carrils de circulació. També hi ha semàfors adaptats per a persones amb discapacitat visual. Quan s’acosten a una cruïlla, poden activar un senyal acústic amb el telèfon o bé directament a través de Bluetooth.

El primer semàfor

El primer semàfor que va funcionar a Barcelona regulava el pas a la cruïlla entre els carrers Balmes i Provença. Es va estrenar l’any 1929, i un guàrdia municipal era l’encarregat d’anar canviant els llums de pas.

Stop and go The very first traffic lights had only red and green lights

Semàfor en taronja. Què fem?

Si anem amb cotxe, un semàfor taronja intermitent ens permet passar però ens avisa que hem d’anar amb compte. Si el taronja és fix, cal reduir la velocitat i parar. Només podem passar si som tan a prop que aturar-se comportaria un problema de seguretat.