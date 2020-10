De ruta per Barcelona!

Quatre grans atraccions turístiques de la ciutat de Barcelona –Barça Stadium Tour & Museum, la Pedrera - Casa Milà, l’Aquàrium de Barcelona i el Recinte Modernista de Sant Pau– han creat el passaport La Ruta de Barcelona, una proposta de circuit cultural i de lleure pensada especialment per a les famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Es tracta d’una iniciativa innovadora, sorgida de la col·laboració entre els quatre equipaments, que vol incentivar que les famílies gaudeixin de l’oci i la cultura més pròxims. La intenció és seguir dinamitzant el teixit cultural i de lleure, encara afectat per la pandèmia del covid-19, fent propostes atractives perquè les famílies triïn activitats de proximitat.

La intenció és seguir dinamitzant el teixit cultural i de lleure, encara afectat per la pandèmia del covid-19

Per aquest motiu es donarà un obsequi per família en cadascun dels equipaments: en el cas de la Pedrera aquest regal serà una guia fotogràfica de l’edifici, a l’Aquàrium un record del 25è aniversari de l’equipament, a la visita al Barça StadiumTour els visitants rebran el llibre-guia del museu del Barça o un conte infantil, i al Recinte Modernista de Sant Pau un kit d’activitats per a infants.

A més a més, els visitants podran beneficiar-se dels millors preus, ja que durant aquest període tots els equipaments ofereixen promocions i descomptes en les visites (les tarifes es poden consultar en cadascuna de les pàgines web dels quatre equipaments).

Una experiència exclusiva

A més, els visitants que completin tota la ruta rebran un premi directe molt especial: una experiència exclusiva per a quatre persones a escollir en algun dels equipaments que participen a la iniciativa:

En el cas del Barça Stadium Tour & Museum es podrà gaudir d’una visita guiada extra i 2 entrades a la pista de gel, per persona.

A la Pedrera - Casa Milà, una visita guiada nocturna, La Pedrera Night Experience, amb videomaping al Terrat dels Guerrers i una copa de cava (per als pares!).

L’Aquàrium Barcelona oferirà un Premium Pass, que permet l’accés a la zona tècnica de l’aquari i una visita guiada de la mà d’un guia expert.

I en el cas del Recinte Modernista de Sant Pau es podrà gaudir d’una visita inèdita nocturna i del nou espectacle nadalenc.

La dinàmica de la ruta és la següent: els passaports es podran aconseguir a l’accés del primer equipament que es visiti, tant si l’entrada es compra en aquell moment a taquilles com si s’ha adquirit anticipadament online. Es lliurarà un passaport a cada família, que es podrà anar segellant en cadascuna de les visites. El termini per segellar les visites acabarà el 15 de desembre del 2020.

Hi haurà obsequis en cada una de les quatre visites als equipaments, i un premi directe per als que completin tota la ruta

Un cop s’hagi completat la ruta, és a dir, quan s’hagin fet les quatre visites, només cal triar quina experiència exclusiva es vol fer i posar-se en contacte amb l’equipament corresponent per gaudir del premi.

El passaport La Ruta de Barcelona és una iniciativa conjunta i pionera que permet visitar quatre espais emblemàtics de la ciutat. D’aquesta manera es vol donar a conèixer al públic barceloní i català uns equipaments que tot i ser ben a prop moltes vegades són desconeguts.