Reivindicació festiva del medi ambient a Can Zam

Tot a punt perquè el diumenge 3 de juny el Parc de Can Zam aculli la 3a Festa del Medi Ambient, una cita que cada any aplega més ciutadans que volen celebrar la importància de conèixer i conservar la natura més propera. Enguany, la festa s’allargarà tota la jornada, de 10.30 a 19 hores, amb moltes propostes per a públics de totes les edats.

“Volem tocar temàtiques molt diverses tot i que el leitmotiv principal és la problemàtica dels plàstics. A més, també volem que els ciutadans puguin acostar-se lúdicament a aquestes problemàtiques i replantejar-se hàbits del dia a dia que, canviant-los una mica, poden ser molt positius pel medi ambient”, assenyala Núria Machuca, tècnica del servei de promoció i conservació de l’espai públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Álvaro Rodilla, assenyala: “Un dels objectius és la conscienciació que cal reduir l’ús dels plàstics. Som una ciutat adherida als objectius de desenvolupament sostenible [ODS] de les Nacions Unides, que aquest 2018 té com a campanya i objectiu la lluita contra la contaminació que, en mars, rius i altres medis, provoca el no reciclatge dels plàstics. Altres objectius relacionats amb els ODS són l’estratègia municipal de protecció, conservació i recuperació dels nostres espais naturals, riu Besòs i serralada de Marina, així com la millora de la biodiversitat urbana dels nostres espais verds, com ara el Parc de Can Zam”.

EL RIU, INTEGRAT

En aquesta ocasió, el riu Besòs s’integrarà dins la proposta de la festa, ja que està a tocar del parc. Es tallarà la circulació de trànsit del vial i s’hi celebrarà un dels tallers proposats pel Reparat Millor que Nou, el d’Inspecció Tècnica de Bicicletes. Tothom que vulgui hi serà atès per comprovar l’estat tècnic general de la seva bicicleta a càrrec d’experts en el vehicle. A més també es comptarà amb la presència de la carpa de Bicibox d’AMB, en què es podrà provar la bicicleta elèctrica.

El parc s’omplirà d’estands amb diferents activitats participatives relacionades amb la natura i el medi ambient organitzades des de les entitats del mateix municipi. A més, la Jugatecambiental del Parc de Can Zam, una de les primeres que es va posar en funcionament a la metròpolis, també tindrà una presència important a la festa amb l’espai de joc lliure en família i el taller d’estampació de samarretes amb animals de la fauna autòctona que habita l’entorn natural d’aquest espai, com és el riu i la serralada de Marina. De tallers no en faltaran, ja que també n’hi haurà de cuina de reaprofitament al llarg de tot el matí i d’altres de diferents temàtiques que s’acompanyaran d’espectacles musicals i jocs gegants.

UNA ACTIVITAT MÉS

Per ampliar l’agenda de la festa, hi ha una proposta en el marc del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat Compartim un Futur i que normalment es desenvolupa a Can Zam en l’àmbit escolar; s’adaptarà a la jornada perquè hi puguin participar famílies en una versió més dinàmica i interactiva. Es tracta de l’activitat 'Qui viu a l’estany?', en què es donen a conèixer els punts d’aigua naturalitzats per promoure la biodiversitat urbana i reconèixer els amfibis i invertebrats que hi viuen. Hi haurà establiments per dinar de gastronomia local. També està previst l’alliberament d’un animal curat al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.