Famílies, tornem al teatre (virtual)!

No tots els ocells viuen als arbres és la pròxima estrena dels Clàssics per a Criatures a la Sala Online del Teatre Lliure. Amb dramatúrgia i il·lustracions d'Aleix Aguilà, la peça és una adaptació d'Un enemic del poble, una de les obres més famoses del dramaturg noruec Henrik Ibsen. Aguilà, que ja s'havia submergit en l'univers d'Ibsen amb l'adaptació de Hedda Gabler que es va poder veure al Lliure el 2017, ha adaptat aquest drama polític en format de faula. "Que no s'espantin els pares", diu Aguilà, que sense deixar d'estimular la imaginació de les criatures, tampoc ha volgut donar l'esquena a alguns dels temes més presents a la peça original.

El protagonista de la història, recomanada per a nens i nenes a partir de 6 anys, és un llangardaix. Viu tranquil·lament en uns aiguamolls fins que descobreix un bacteri dins l'aigua que podria posar en perill tots els animals que hi viuen. Les veus dels personatges i les il·lustracions abstractes i plenes de color que acompanyen la història són del mateix Aguilà, per a qui dibuixar és un acte "intuïtiu, irracional, espontani i impulsiu". No tots els ocells viuen als arbres s'estrena avui, 20 de novembre, a la Sala Online del Lliure i es podrà veure durant tota la temporada. Actualment ja s'hi pot trobar La vida es sueño de Calderón segons Lucía Miranda i Javier Burgos i, a partir de l'11 de desembre, la versió del Faust de Goethe que signen Anna Maria Ricart i Magda Puig.

El SAT! espai digital

Pendents de la reobertura dels teatres, i per mantenir viva la relació amb el públic i per permetre que el teatre entri a casa dels espectadors, el SAT! manté activada la seva oferta en format digital.

Com ja va fer durant el període de confinament al març, amb la complicitat de les companyies de teatre familiar que hi han passat el teatre posa a disposició del públic el visionat d'obres senceres al seu canal de Vimeo. La primera és Zaquizamí, de la Cia. Roberto G. Alonso, que es pot veure gratuïtament des d'avui, 20 de novembre, fins diumenge, a les 20 h.



A banda, el SAT! anima el públic familiar a convertir-se en protagonista. Així, #teatralitSAT és un concurs que convida els petits espectadors a triar un personatge teatral o de ficció i, servint-se d'elements de casa seva, s'hi caracteritzin i el representin. Les fotos que es comparteixin podran guanyar un abonament per a tota la família per gaudir del SAT! al llarg de tota la temporada.