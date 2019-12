Un Nadal ben creatiu

El Museu del Disseny de Barcelona ha ideat per a les vacances de Nadal dues propostes de tallers infantils que se sumen a les activitats que ja tenen en marxa en el marc de la seva programació familiar de tardor-hivern.

Carmina Borbonet, responsable d’activitats del museu, explica: “Mantenim el que fem normalment els caps de setmana, amb Terra líquida, un taller de ceràmica que té molt bona acollida; No és pas or..., en què les criatures poden comprovar com la llum afecta els materials i els espais del museu, i la visita-taller vinculada a l’exposició temporal Victor Papanek: la política del disseny”, dedicada a aquest pioner de l’activisme social i la sostenibilitat en el disseny. Els infants descobreixen a través de Papanek què és el disseny i per què és important respondre a les diferents necessitats de les persones a l’hora de pensar un objecte. Ja durant el taller, la proposta és construir un joc tàctil de memòria amb el qual podrà jugar-hi tothom, també les persones amb discapacitat visual.

PROPOSTES DE NADAL

A part d’aquestes propostes, durant el període de vacances de Nadal el museu ha preparat un parell de tallers diferents per als nens, perquè els puguin fer sols, a diferència de les propostes habituals, en què han d’estar acompanyats d’un adult. Com explica Borbonet, “són uns tallers que farem 4 dies (24 i 27 de desembre i 2 i 3 de gener d’11 h a 13 h), amb dues ofertes diferents en funció de l’edat: una de 5 a 8 anys i una altra de 9 a 12 anys”.

Per als més petits s’ha ideat Quin embolic!, un taller d’estampació de teles que es fa després de la visita a l’exposició permanent del museu El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015). Com indica Carmina Borbonet, “algunes de les peces del nostre fons són font d’inspiració i desencadenen la pràctica del taller, per tant, sempre fem una visita prèvia al taller”. “Durant el taller podran decorar el seu propi furoshiki, un teixit quadrat d’origen tradicional japonès que serveix per embolicar tota mena de coses”.

Pel que fa als més grans, la proposta és Dissenya i il·lumina, un taller de disseny i fabricació de fanalets, tan propis dels dies de Nadal. Poden visitar l’exposició Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural -amb diferents dissenys de làmpares-, d’on sortiran carregats d’idees per posar en pràctica al taller. “Hauran de construir un fanalet amb materials reciclats, com ara ampolles de plàstic”, exposa Borbonet.

Els tallers costen 3 euros i es recomana inscripció prèvia.