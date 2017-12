10 propostes per passar-ho bé en família

Tant si teniu la sort de fer pont com si treballeu, aquí teniu algunes idees per treure el màxim partit de les hores d'oci en família.

'Molsa', de David Cirici, al Teatre Lliure

En el marc de la programació 'El Lliure dels nens', aquests dies hi podeu veure l'adaptació del llibre 'Molsa', de David Cirici. Amb direcció i coreografia de Thomas Noone.Una funció que parla de la misèria i la desesperació de la guerra, però que també és un cant a l'amor, l'amistat, la fraternitat i la solidaritat. Espectacle de teatre, dansa i objectes, recomanat a partir de 8 anys.A l'Espai Lliure, fins al 17 de desembre.

Pessebre vivent a Corbera

Fins al 14 de gener podeu visitar a Corbera de Llobregat el Pessebre Vivent. Els seus orígens es remunten al 1962, i esdevé així el primer de Catalunya. Hi trobareu 700 metres de recorregut en un escenari natural de 14.000 m², amb 250 actors en 13 escenes. Faran 51 representacions a la penya del Corb i els menors de 6 anys hi tenen accés gratuït. Aquest divendres es pot visitar a les 18.00 i 19.00 h, dissabte a les 18.00, 19.00 i 20.00 h, i diumenge a les 18.00 i 19.00 h.

Castrum Fidelis a Castelldefels

Fins dissabte, Castelldefels viu una nova Festa Major d'Hivern, que va acompanyada, com és tradició els últims anys, de la Fira Medieval Castrum Fidelis, en la seva sisena edició.La Festa Major d'Hivern es presenta, com sempre, amb un ampli ventall d'activitats. Gran pes del programa de festes, com és habitual, recau sobre l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (ACPC), que és l'encarregada de posar de manifest al carrer l'expressió cultural tradicional catalana: diada castellera, grallers, cercavila amb balls populars o baixada de torxes i correfoc. Els infants també tenen el seu espai amb un munt d'activitats infantils i familiars. S'ofereix un seguit de tallers i activitats lúdiques per als més petits durant tots els dies de la festa major. La població juvenil tornarà a comptar amb l'Espai Jove, que inclourà activitats musicals i de lleure.

Estrena de cinema

Rita & Luca Films estrena avui una proposta nadalenca de cinema familiar alternatiu i de qualitat. 'El Nadal del senyor Branquilló' i 'L'escombra voladora' són dues aventures màgiques plenes de tendresa i valors, basades en els 'bestsellers' de l'escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna i creadora d''El Grúfal'. Una sessió pensada especialment per a nens i nenes de 3 a 6 anys.

Nadal al Museu a Girona

Aquest Nadal els nens i nenes que visitin els museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona es convertiran en superherois del Museu. Sota el lema "Aquest Nadal la teva aventura comença al Museu", es volen promocionar les visites de públic familiar als museus de les comarques de Girona durant les vacances de Nadal, amb premis, jocs i activitats per descobrir tot el seu patrimoni. Els 26 museus que conformen la Xarxa oferiran una àmplia oferta d'activitats familiars programades amb motiu de les vacances de Nadal: tallers infantils, casals de Nadal, pessebres, audicions de música, etc., amb la idea que els museus entrin dins l'imaginari familiar com un espai obert, lúdic, amable i acollidor per descobrir durant el període nadalenc. Del 9 de desembre al 7 de gener.

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals

Al Museu Pau Casals del Vendrell, aquest diumenge teniu una nova oportunitat de gaudir en família de les visites teatralitzades que fan al recinte. Descobriu la història de Sant Salvador i de la Vil·la Casals de la mà del Ramon, pescador, i la Maria, minyona de la casa, que us acostaran a la vida més quotidiana del mestre, amb anècdotes que us faran conèixer la part més humana del músic. A partir de les 12.00 h. Places limitades. Feu la reserva al 977 684 276 o al correu electrònic museu@paucasals.org.

El Circ Històric Raluy torna a Barcelona

El Circ Històric Raluytorna alPort Vell de Barcelona. La companyia familiar presenta en aquesta ocasió el seu nou espectacle,'Fortius', un homenatge als números sorprenents del circ d'abans, un clam a assolir la perfecció, la força i la bellesa. Una proposta quecombina el circ més clàssic i familiar, marca de la família Raluy, amb apostes innovadores i d'elevat contingut artístic i reconeixement internacional. El Circ Històric Raluy s'estarà a Barcelona fins al 13 de febrer. La seva carpa, amb capacitat per 720 persones, farà que els espectadors saltin en el temps i l'espai per submergir-se en un univers captivador.

Tallers MiniREC a Tarragona

Tecletes, el Minipop i el REC organitzen el MiniREC. La 17a edició del Festival Internacional de Cinema de Tarragona ha multiplicat per quatre la tradicional sessió familiar sorgida de la col·laboració entre els dos esdeveniments culturals i Tecletes. El resultat és una programació especial de quatre pel·lícules per a tots els públics i dos tallers. Concretament, Tecletes s'encarregarà dels tallers que es fan després de la pel·lícula. Teniu una última oportunitat per participar-hi, diumenge,a l'Antiga Audiència, després de la sessió de cinema familiar i coincidint amb l'horari de projeccions de pel·lícules destinades a públic adult. Així, els més petits tindran una alternativa d'oci relacionada amb el cinema mentre els grans gaudeixen del festival.Els participants d'aquests tallers podran jugar i experimentar amb la llum amb la tècnica de la cianotípia i descobrir com es pot fer animació a través de la creació d'un 'flipbook'. Les activitats, recomanades per a totes les edats, són gratuïtes amb l'entrada del REC, però cal una inscripció prèvia a info@tecletes.org.

Conte de Nadal al Jove Teatre Regina

Al Jove Teatre Regina hi podeu veure, a partir d'aquest divendres i fins al 23 de desembre (dissabtes, diumenges i festius a les 17.30 h),'El conte de Nadal', versionat per la Companyia La Trepa. L'espectacle, amb gran respecte per l'obra de Charles Dickens, reflecteix amb fidelitat el seu esperit: el contrast entre una actitud de rebuig contra la societat que envolta el garrepa Sr. Scrooge i la possibilitat d'aprendre a ser més generós i solidari.

Cita amb Lego al mNACTEC

Aquest divendres i aquest dissabte, el mNACTEC acull l'HispaBrick Magazine Event 2017, la trobada d'aficionats a les construccions Lego®. Una activitat pensada per acostar infants, joves i adults a aquest univers a través de l'exhibició de maquetes i creacions de diverses temàtiques. Hi haurà també jocs de pistes, tallers de robòtica i un espai de joc infantil de construccions.