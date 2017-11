9 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí un nou cap de setmana! Ja heu pensat què fareu amb la canalla? Aquí teniu algunes propostes que ens han fet arribar.

Rec Kids fidel a la seva cita amb el Rec.0

Reckids és l'espai dedicat per a les famílies dins del festival Rec.0Experimental Stores. En un bonic pati interior d'antigues fàbriques d'adobat i horts, s'instal·len les diferents marques destinades a les famílies més alternatives. Per a aquesta nova edició compten amb les novetats de Boboli, My Bags, Picnik i 1+ in the Family, que se sumen a Piu et Nau, Yporqué, Micu Micu, Mamadú, Mon Marcel i Beans Barcelona. A més torna al festival Little Creative Factory la dissenyadora Cristina Fernández, que torna a escollir el Rec.0 per fer les seves vendes especials. Una de les novetats serà el format pop-up day per a les marques infantils. A més, avui i demà s'organitzaran diverses activitats lúdiques destinades a les famílies. Hi haurà música en directe i una divertida activitat organitzada per l'escola Kids&Us d'Igualada on els més petits podran escoltar un conte en anglès amb els famosos personatges d'aquesta escola.

Clown a la Casa Elizalde

Diumenge (12h), nova sessió dels espectacles familiars que programen des del Centre Cultural la Casa Elizalde. Aquesta setmana la proposta és 'Insomni', a càrrec de Dudu Arnalot, clown gestual.Una plaça amb un llit antic, un pallasso preparat per dormir. Però gent, sorolls, sorpreses i altres adversitats no el deixaran descansar fins a portar-lo a l’insomni, des del qual iniciarà un viatge poètic, entranyable i ple de situacions surrealistes. Una experiència en què la rialla ens acompanyarà en tot moment. Recomanat per a tots els públics.

Tornen les Party Family al Luz de Gas

Tornen les Party Family, les Dj Session para tota la família organitzades per Dj Mom perquè grans i petits ballin i es diverteixin per igual, en l'emblemàtica Sala Teatre Luz de Gas de Barcelona. Aquesta nova temporada compta amb més festes que mai (cinc en total)i la primera proposta és demà dissabte, amb "Bruj@s i Vampir@s" per celebrar Halloween. A les Party Family la música és el fil conductor que promou la conciliació entre tots els membres del nucli familiar. Es tracta d'un espai en el qual mares, pares i fills connecten d'una manera especial mentre ballen i es diverteixen al ritme de l'acurada selecció de música de qualitat de Dj Mom, amb temes actuals barrejats amb èxits dels 80's i 90's.

Estrena de cinema

Avui s'estrena el film d'animació YO-KAI WATCH: LA PEL·LÍCULA, que se centra en els orígens d'aquesta saga que narra les hilarants aventures d'en Nathan, un noi corrent, i els entremaliats Yo-kai, éssers invisibles responsables dels problemes diaris. Aquesta vegada en Nathan viatja al passat, on haurà de derrotar als Yo-kai malvats que van decidir trencar el vincle d'amistat amb els humans. Per a això, i amb l'ajuda dels seus fidels companys, Whisper i Jibanyan, i el seu avi, descobrirà com es va crear el primer Yo-kai Watch.

Activitats familiars a l'Expominer

El Palau número 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acull aquest cap de setmana la 39ª edició d’Expominer Barcelona Market, el Saló de Minerals, Fòssils i Joieria. El certamen comptarà amb més d’un centenar d’expositors i una trentena d’activitats divulgatives, entre tallers, exposicions, concursos i xerrades científiques que enguany tindran en la sostenibilitat el seu fil conductor. Enguany tots els visitants que comprin la seva entrada rebran un mineral de regal. Aprendre a fer bateries amb simples llimones, obtenir grafè mitjançant una cinta adhesiva, descobrir perquè leviten determinats objectes, o diferenciar un meteorit d’aquells que simplement ho semblen. Aquestes són només algunes de les activitats, que juntament amb un programa de xerrades divulgatives a càrrec de destacats científics i experts en energia i mineralogia, completen l’oferta per a famílies, estudiants, aficionats i col·leccionistes de la propera edició del saló Expominer.

Nou espectacle infantil al Teatre del Raval

El Teatre del Raval estrena demà un nou espectacle familiar, que e spodrà veure fins el 10 de desmebre. Es tracta de 'La caputxeta vermella i un llop diferent', que es pot veure dissabtes a les 17h i diumenges a les 12h. La història explica les peripècies d'una caputxeta adolescent que no s'adona dels perills que amaga el bosc, amb la intervenció d'un llop cubà que es considera diferent i que procedeix d'una família desestructurada i una àvia amb molt sentit de l'humor. Un espectacle amb una crítica directa al temps que malbaratem en les noves tecnologies, la pèrdua de la comunicació real i amb un debat sobre si perdonar o no al llop. La versió respecta la màgia del conte original, però té un toc d'humor divertit i proper pensat per al gaudi del públic familiar. Espectacle recomanat a partir de 4 anys.

Llibres, música i tradicions

Michie Kuwashima, terapeuta de so i tècniques orientals, presentarà el llibre 'L'escola de la Haru', amb text de Flavia Company, i il·lustracions de Luciano Lozano, i tot seguit farà una intervenció musical. Serà demà dissabte (11h), al jardí de la llibreria Haiku (Montseny 7, Barcelona). A l'acte hi assistiran els autors i Inês Castel-Branco, editora de Fragmenta i directora de la col·lecció Petit Fragmenta. Entrada lliure. Aforament limitat.

Estrena al Tantarantana

Aquest dissabte (18h) s'estrena al Teatre Tantarantana 'Acluca els ulls: la recerca de les paraules boniques', a càrrec de la Cia. Parpelles. 'Acluca els ulls: La recerca de les paraules boniques' és un concert teatralitzat on músics i actors ens explicaran un conte sobre l'amistat i la solidaritat. Un viatge que ens ajudarà a connectar amb les nostres emocions i ens farà riure i somriure sense parar. Una història de superació amb música en directe per a tota família.



Menja't la tardor

El Mercat de Santa Eulàlia de l’Hospitalet acull aquest dissabte la segona jornada i última del I Gran Tast Popular de Tardor, organitzat pels Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM) i el Gremi de Fruiters de Barcelona i Província, amb la col· laboració de Mercabarna i l’Associació d’Empreses de Mercabarna (Assocome). El tast consistirà en un còctel de magrana fresca i, per picar, xips de moniato. La recepta d’aquest aperitiu, genuïnament de tardor, ha estat elaborada per a l’ocasió pel cuiner Pep Nogué. La degustació començarà a les 11 del matí i s’hi destinaran prop de 100 kg de moniato y uns 100 kg més de magranes, entre altres ingredients. Paral· lelament se celebraran tallers infantils, on els petits i les petites descobriran les fruites més típiques de la tardor com les magranes, les castanyes, els moniatos, els bolets, les carabasses o les xirimoies, entres altres. El I Gran Tast Popular de Tardor forma part de la campanya “Menja’t la tardor”, l’objectiu de la qual és afavorir que grans i petits coneguem millor els fruits de la tardor i els avantatges de consumir els productes frescos de temporada.