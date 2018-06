8 propostes per al cap de setmana

Ja teniu la canalla de vacances. Platja, piscines, càmpings i muntanya segur que formen part dels vostres plans, però també podeu reservar una estoneta per fer cultura en família, oi? Aquí teniu algunes idees per a aquest cap de setmana.

Dàmaris Gelabert en concert

Dàmaris Gelabert presenta el seu nou concert-espectacle 'Comença l'estiu' aquest cap de setmana al Teatre Victòria. Un espectacle que compta amb tretze artistes dalt l'escenari entre actors, músics i coristes i fa un repàs del repertori més popular de la Dàmaris com 'Bon dia!', 'Els dies de la setmana', 'L'abecedari' i 'Qui soc jo?', totes elles cançons que ja formen part del cançoner popular català contemporani. L'espectacle també inclourà cançons del seu nou disc. Les set actuacions tindran lloc aquest cap de setmana i el que ve, i les entrades ja estan a la venda a www.teatrevictoria.com.

Fi de temporada per al Festival Circ Cric

El Festival Circ Cric clourà la seva novena edició aquest cap de setmana amb diversos espectacles de circ i amb molt d'humor. Així, dissabte se celebrarà el ja tradicional 'Matx de pallassos', en què la improvisació i la música en directe seran les protagonistes d'una vetllada que servirà com a fi de festa del Festival Circ Cric. Diumenge la fira d'espectacles i activitats baixarà el teló d'aquesta novena edició, en la qual el públic podrà gaudir d'un munt d'espectacles de circ, tallers, jocs, música i petites passejades per a tots públics, especialment, les famílies.

Dia de la Música en Família

El Dia de la Música en Família by minimúsica torna un any més al Festival Jardins de Pedralbes. La cita serà diumenge a la tarda, quan els diferents racons del recinte s'ompliran d'activitats en què la natura, la història i la música seran les protagonistes. Es tracta d'una jornada festiva que busca la diversió i l'entreteniment cultural de tota la família.Amb aquesta iniciativa, el festival vol continuar integrant-se dins el teixit social i cultural de Barcelona i oferir una activitat accessible per a tothom que gira al voltant de la música i que, a més de lúdica, és educativa. Per això, un cop més l'accés serà lliure per als nens i nenes fins als 12 anys.

Nova edició del festival Clownia

El festival Clowniade Sant Joan de les Abadesses arriba aquest 2018 a la seva cinquena edició consolidat com el festival familiar i d'àmbit festiu més representatiu del panorama català actual. Aquest any la programació se centrarà en artistes tant nacionals com internacionals i espectacles pensats per a tots els públics, des de circ per als més petits fins als grans grups de la música catalana i internacional actual. En total, una trentena d'artistes ompliran els diferents escenaris del Clownia de música i ritmes nous. A més a més, es torna a apostar per l'oferta d'espectacles de circ i familiars de primera categoria.



The Pinker Tones a Terrassa

Demà dissabte, en el marc de la festa major de Terrassa, The Pinker Tones presentaran l'espectacle del seu últim llibre-disc 'Rolf y Flor en el Amazonas'. Un viatge perquè petits i grans puguin compartir valors com l'amor i el respecte a la natura i sobre la importància del present i de les petites coses. Un llibre-disc que entreté i educa a parts iguals i que a més conté algunes pinzellades filosòfiques per als grans.

Brunch in The Park

Brunch in the Park obre aquest cap de setmana la seva setena edició sota el lema 'Alegria i compromís'. Es tracta del festival de referència de música electrònica del sud d'Europa que convertirà tots els diumenges d'estiu de la Ciutat Comtal en un punt neuràlgic de música i activitats en família, amb gastronomia, estrelles del panorama musical i noves promeses locals, a més d'activitats per als més petits en un entorn únic. L'estrena serà diumenge, als Jardins de Joan Brossa. Pel que fa a la programació familiar,el festival ha dissenyat un ampli ventall d'activitats perquè les famílies puguin gaudir de l'experiència de l'esdeveniment. Dins de la programació del Petit Brunch hi haurà sessions especials de ball i 'hula-hoop', zona de malabars, maquillatge fantasia, activitats d'oci com el rocòdrom, tobogans aquàtics per a diferents edats per refrescar les tardes d'estiu. Podeu consultar la programació del festival aquí.

Cinema familiar a la Filmoteca

La Filmoteca de Catalunya manté durant el mes de juliol la seva programació de cinema familiar. Per diumenge, a les 17 h, a la Sala Laya, està prevista la projecció de 'Clàssics de l’animació: Fred Quimby i la MGM'.Es projectaran els següents curtmetratges: 'Magical Maestro', 'That’s my pup', 'Dog house', 'Little Johnny Jet: Deputy Droopy', 'Saturday evening puss', 'Fit to be tied' i 'One’s cab’s family'.

Descobrir la natura

En el marc del cicle d'activitats als rius, platges i parcs metropolitans que organitza l'AMB, aquest diumenge proposen l'activitat 'Coneguem les platges metropolitanes. Els secrets amagats de la platja de Castelldefels'. Una visita guiada que es farà de 19 a 20.30 h a la platja de Castelldefels, adreçada al públic familiar (a partir de 6 anys).