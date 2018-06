8 propostes per al cap de setmana

¿Esteu a punt per gaudir de l'últim cap de setmana del curs escolar? Aquí us fem algunes propostes perquè grans i petits aprofiteu al màxim aquests dos dies de descans.

Teatre de joves i per a joves

Amb l'objectiu de donar veu als joves creadors, neix el festival L'Estació Escènika, una proposta d'arts escèniques que combinarà la posada en escena i concurs de sis peces de petit format, tallers gratuïts i l'actuació de DJs. Serà demà dissabte, des de les 18.00 fins les 2 de la matinada, al Parc de l'Estació del Nord. S'oferiran tallers gratuïts conduïts per personal especialitzat d'acroioga, DapoStar, màgia i fins i tot una exhibició de 'slam poetry'. S'ha habilitat una zona gastronòmica on hi punxarà DJ Rambla. A partir de les 21.00 h, les sis obres concursants pujaran als escenaris, de manera que el públic podrà triar el seu propi itinerari.

Cultura al Parc Joan Miró

Un any més Camí Amic, amb la col·laboració del districte de l'Eixample, ha donat el tret de sortida a una extensa i variada programació al Parc Joan Miró. Dissabte (12 h) la proposta és música per a tota la família amb Siamiss DJs, que presenten 'We can be superheroes!' Les Siamiss DJs faran un recorregut per diverses dècades, des dels anys 50 fins a l'actualitat, i combinaran cançons menys conegudes amb altres de més populars. Una oportunitat per aprendre sobre els artistes que van sonant i, sobretot, per passar-ho bé ballant en família!

Gaudir de la natura

En el marc del 12è cicle d'activitats a les platges, parcs i rius metropolitans que organitza l'AMB, aquest cap de setmana teniu dues propostes per gaudir de la natura. Dissabte, a la platja del Prat de Llobregat us proposen l'activitat 'La tortuga Floreta', una visita guiada adreçada al públic familiar, amb infants a partir de 3 anys. De 10 a 12 h. D'altra banda, diumenge, al Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús de Badalona, d'11.30 h a 13.30 h, visita guiada i taller per al públic familiar (a partir de 7 anys).

Cinema familiar a la Filmoteca

Dissabte i diumenge, a les 17 h, nova sessió de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya. Aquest cap de setmana la proposta és 'L’été de Boniface et l’automne de Pougne' ('L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta'). Durant les nits d’estiu, el Bonifaci festeja la reina Eloïsa, i la seva filla i els seus amics voldran impedir que es casi amb aquest mentider que segur que alguna se n’empesca. A la tardor, quan s’esborrin les històries dels llibres d’Escampeta, s’embarcaran en mil peripècies per no avorrir-se i trencar el malefici del Bonifaci i la banya.

Nova edició de Maker Faire

La tercera edició de Maker Faire Barcelona se celebra aquest cap de setmana a Fira Montjuïc i se suma a les activitats de Sónar 2018 per configurar la setmana de la creativitat i la tecnologia a Barcelona. El Pavelló Italià de la Fira de Barcelona aplegarà centenars de 'makers' locals i internacionals per compartir projectes i coneixement a través d'exposicions, tallers de tecnologies creatives, converses i demostracions interactives, adreçades a totes les edats.Enginyers, artistes, dissenyadors, 'hackers', artesans i científics presentaran els seus projectes més avançats en el marc de la societat 4.0, amb la ciutat com a eix central de l'esdeveniment.Un cap de setmana adreçat a totes les edats amb tallers i activitats específiques per a noies i noies i amb una comunitat de robots que segur els fascinarà! Més informació aquí.

#CapNenSofega

Demà dissabte, a la piscina del CEM Bac de Roda se celebra la 4a edició de la campanya #CapNenSofega, una jornada de conscienciació a famílies i infants per evitar els ofegaments, la segona causa de mort per accident en menors de 14 anys. A partir de les 10.30 h, l'expert en seguretat aquàtica Ramsés Martí explicarà com actuar en el medi aquàtic amb els infants. A les 11 h hi haurà tallers i jocs educatius per a infants; a les 11.30 h es faran pràctiques i simulació real a la piscina i a partir de les 12.00 h jocs a la piscina interior per a tota la família.

Concert de Lali BeGood

Aquest diumenge, a partir de les 12 h, Lali BeGood ofereix un concert amb el TR3SC, a la sala La Badabadoc de Barcelona. Lali BeGoodés una cantautora barcelonina que fa 'kindie rock' per a petits i grans. El seu love'n'roll és una proposta no infantilitzada, fresca i personal en la manera de crear música i parlar amb pares i nens. Lletres intel·ligents i històries quotidianes plenes de ritme i bones vibracions. El seu nou àlbum 'Futur-Oh!' és una nova entrega del 'kindie rock' més familiar i transversal; onze temes que transiten pel funky, el 'kid-hop', el country, el 'reggae', el folk, el rock, el pop, la 'cumbia' i la música balcànica.

Descobrir Guinovart en Família

Demà dissabte, al Museu d'Art de Girona, a partir de les 11 h podeu seguir la proposta Descobrir Guinovart en Família. S'iniciarà l’activitat amb una visita guiada a les sales de l’exposició Guinovart. Referents vitals per conèixer les seves obres i les obres dels artistes que van influir en Guinovart al llarg de la seva vida, entre els quals, Nonell, Mir, Dalí, Picasso i Miró. A continuació, ja al taller del museu, la canalla podrà fer una composició lliure amb formes, colors, textures (material natural, comú a l’obra de l’artista) i dibuixos, damunt de paper aquarel·lable i emmarcat amb cartó.