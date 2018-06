12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí un nou cap de setmana que arriba carregat de propostes interessants per poder gaudir del temps d'oci amb la canalla. Aquí teniu algunes idees.

Benvinguts a pagès

La tercera edició de Benvinguts a Pagès proposa set noves rutes turístiques per facilitar una experiència més intensa al públic que aquest cap de setmana surti a trepitjar el territori. La gran festa del món rural de Catalunya ha dissenyat set itineraris diferents per ajudar els visitants a planificar millor la seva participació a Benvinguts a Pagès. Concretament, es proposen cinc rutes turístiques a la demarcació de Lleida (Pallars Jussà Nord - Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Garrigues - Segrià Sec i Garrigues) i dues a les comarques de Tarragona (Conca de Barberà i Terra Alta) amb plans per fer durant tot de cap de setmana o bé en una única jornada. Podeu consultar la programació aquí

Un Dia de Nassos

Aquest cap de setmana se celebra la novena edició d'Un dia de Nassos. Durant aquests dies, sis parcs temàtics de Catalunya i Andorra (Tibidabo, Zoo de Barcelona, Catalunya en Miniatura, Granja d'Aventura Park, Illa Fantasia i Naturlandia) se sumen a la iniciativa oferint entrades a meitat de preu. Part d'aquesta recaptació anirà destinada a sufragar la tasca dels Pallapupas. Les entrades es poden adquirir únicament i de manera anticipada a través de la web de Pallapupas

Festival de Pallasses

Per cinquè any consecutiu, el Festival Circ Cric acull dins seu el ja indispensable i popularFestival Internacional de Pallasses (FIP). De nou, i després de l'èxit dels darrers 4 anys, surt de la carpa per conquerir els carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 5a edició del FIP, que tindrà lloc fins diumenge, comptarà amb una quinzena de companyies i més de d'una quarantena de pallasses vingudes de tot l'Estat i d'Europa. Demà dissabte tot Sant Esteve s'omplirà de pallasses. Es podrà veure, entre d'altres, la divertida proposta de Martademarte, que barreja dansa, música i circ, o l'espectacle de la pallassa argentina Maku Fanchulini, d'acció més física i comunicació còmica sense paraules. O la veterana Marta Carbayo, que arriba de Dinamarca per presentar 'Cantaclown'. També hi haurà durant el dia tallers per a pares i nens, càpsules de microteatre itinerants, un cercavila de pallasses i gegantes que ballaran amb nas de pallassa animades per les Balkan Paradise Orchestra. El plat fort del dia i del festival tindrà lloc també dissabte a les 20.30 h: la gran pallassa argentina Lila Monti, gran referent de la tècnica del clown a l'Argentina. Coneguda per les seves col·laboracions habituals amb dos altres reputats clowns de l'escena llatinoamericana, la pallassa actuarà al Teatre. L'espectacle 'Rojo' (premi Circaire), de la companyia madrilenya Mireia Miracle, clausura el DIP diumenge a la plaça de la Vila del municipi montsenyenc. Un xou sense paraules, de teatre gestual, clown i humor per a tots els públics. Zoom

Descobrir el Monestir de Vallbona de les Monges

Aquest dissabte tindreu l'oportunitat de descobrir un dels monestirs reials de Catalunya i una de les joies de la Ruta del Cister, el Monestir de Vallbona de les Monges. D'11 a 14 h hi haurà visites guiades cada mitja hora al nou espai museogràfic del monestir. A més, podreu gaudir de degustacions dels vins DO Costers del Segre del Celler l'Olivera; de l'aigua de Rocallaura, aigua mineromedicinal molt rica en liti; i dels productes de la Cooperativa del Camp, on es fa tot el procés de transformació de l'oliva en oli, inclòs dins de la DOP Les Garrigues. També hi haurà visites guiades al Museu del Cinema; mostres 'in situ' del treball artesà de l'elaboració del vitrall amb Ahumada Balcells Vitrallers, i un taller amb Estimaocells, que pretenen atreure els ocells i la biodiversitat de fauna apostant pel reciclatge, l'art i la participació de tothom. També podreu entrar en un observatori d'ocells portàtil ubicat a la plaça.

Festival Embassa't a Sabadell

Aquests dies se celebra a Sabadell el festival Embassa't i el dissabte a la tarda està reservat a les famílies. Us espera una cita amb el Petit Embassa't. Tallers, teatre i música per els més petits. Podreu participar en originals tallers, jocs i espectacles, tot amb la millor banda sonora possible. Amb la novetat d'una Kids Zone creada especialment per Moviment Nat & Jugaia. Un espai perquè mares i pares, i sobretot els més menuts a partir de 0 anys, ja s'hi trobin a gust. L'entrada per als menors de 12 anys és gratuïta. L'activitat començarà a les 16.30 hores. Més informació al web del festival

Arrels del Vi per al públic familiar

Arrels del Vi, de la DO Empordà, programa activitats per a tota la família aquest dissabte a Barcelona. La fira ha preparat diverses activitats per a tota la família en un programa especial batejat com 'Arrels Kids'. Els més petits podran participar en un divertidíssim taller amb bótes de vi del Circ de les Musaranyes amb jocs d'equilibris, miralls bojos, experimentació sensorial i moltes més sorpreses. També podran gaudir d'un creatiu taller per pintar amb vi dirigit per Tinta i Vi, i d'una interessant visita guiada al Museu d'Història de Catalunya sobre el món del vi. Les activitats interiors es faran al Museu d'Història de Catalunya i les exteriors als Passeig Joan de Borbó, al costat del Museu d'Història de Catalunya.

Un cap de setmana per dissenyar en família

Aquest cap de setmana i dins les activitats programades per la Barcelona Design Week, el Museu del Disseny de Barcelona organitza les jornades 'Disseny en família', adreçades a famílies amb nens i nenes de 6 fins a 12 anys. Dos dies en què us conviden a participar en unes jornades lúdiques amb diferents jocs i tallers amb inscripció gratuïta. Podreu experimentar i crear objectes amb ceràmica, fer el vostre exlibris personal o estampar roba amb diferents tècniques. També hi haurà portes obertes a tot l’edifici, on podreu visitar gratuïtament les exposicions permanents del museu i la mostra de disseny gràfic acabada d'inaugurar 'Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual 1980-2003'.

Somriu per la infància

Aquest dissabte se celebra la sisena edició de la festa Somriu per la Infància a Port Aventura World, impulsada per la Fedaia, la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Serà una gran festa en què participaran més de 4.000 infants, adolescents, joves i famílies d'acollida que són atesos per entitats socials de tot Catalunya, que gaudiran de la festa juntament amb altres infants i joves. Cal recordar que una part de la recaptació es donarà als programes que impulsa la Fedaia per afavorir la igualtat d'oportunitats entre els infants més vulnerables.

Visita guiada a la Fundació Joan Miró

Aquest diumenge la Fundació Miró organitza una nova visita guiada familiar. 'Amb els cinc sentits' proposa una visita dinamitzada en família concebuda per M. Carmen G. Mahedero. Us conviden a fer un viatge pel museu i descobrir els seus secrets més enllà de la contemplació. Com a record del que haureu viscut, en podreu fer una postal. Edat recomanada: de 3 a 6 anys. Diumenge a les 11 h. Zoom

Fem de cuiners!

El Museu del Gas de Sabadell proposa un taller infantil ben dolç aquest diumenge. A partir de les 11.30 h proposen a la canalla aprendre a fer una coca tradicional de Sant Joan farcida al seu gust. Per avançar una dolça revetlla!

Cinema infantil a la Mostra de Films de Dones

Aquest cap de setmana, cinema infantil en la 26a Mostra de Films de Dones a la Filmoteca de Catalunya. Dissabte i diumenge (17.00 h) a la Sala Chomón hi podreu veure el film mexicà 'Tesoros', recomanat a partir de 7 anys. Un film sobre el valor de la solidaritat, la importància de preservar el medi ambient i la possibilitat d'imaginar un món millor per al seu futur.

El món de 'Jurassic World' pren les Glòries

El centre comercial Glòries acull, coincidint amb l'estrena de la pel·lícula 'Jurassic World: El regne caigut', l'experiència Jurassic World Experience. Es tracta d'una activitat que submergeix els visitants del centre en el parc temàtic més emblemàtic del cinema. Es podrà visitar fins al 12 de juny de 12 a 21 hores de dilluns a divendres, i d'11 a 21 hores durant el cap de setmana. En els 84 metres quadrats que conformen la Jurassic World Experience podreu experimentar què és tenir un dinosaure al costat gràcies a unes ulleres de realitat virtual que us transportaran a un autèntic parc juràssic. A més, disposeu de 'photocalls' i iPads interactius, i podreu posar a prova els vostres coneixements sobre la saga a la zona de jocs.