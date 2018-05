12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de maig! El voleu aprofitar al màxim amb la canalla? Doncs aquí teniu algunes propostes ben interessants.

Sant Joan de Mediona, capital de la màgia

Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, acull aquest cap de setmana el Medimàgic 2018, un festival internacional de màgia i il·lusionisme que vol fer arribar aquest art a tota la família. Per això els organitzadors han preparat tot un seguit d'activitats que van des d'una gran gala internacional fins a espectacles de màgia gratuïts que se celebraran per tot el municipi. Hi haurà màgia per als més menuts, una experiència diferent, com és el vermut màgic –on la gent veurà actuar de prop, als bars i restaurants locals, tres mags de la gala internacional– i també, diumenge, una gala amb les joves promeses de la màgia catalana. I sobretot una gala internacional de primeríssim nivell.

Ludivers a Girona

Fins diumenge se celebra la 5a edició de Ludivers, Festival del Joc i les Cultures de la Imaginació. És el festival més juganer de la ciutat de Girona, dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Podeu consultar el programa d'activitats previstes aquí.

Visita guiada a la Fundació Miró

Aquest diumenge, a partir de les 11 h, la Fundació Miró ofereix la visita familiar guiada 'Amb els cinc sentits'. Visita dinamitzada en família concebuda per M. Carmen G. Mahedero. Us conviden a fer un viatge pel museu i descobrir els seus secrets més enllà de la contemplació. Com a record del que haureu viscut, en podreu fer una postal? Edat recomanada: de 3 a 6 anys.

'Escape room' a Mataró

La Casa Coll i Regàs de Mataró proposa una nova activitat familiar per a aquest cap de setmana. Es tracta d'un 'escape room' titulat 'El misteri de la Casa Coll i Regàs'. Es farà demà, dissabte, a les 16 h. Quin deu ser l'enigmàtic secret que ens amaga la Casa Coll i Regàs? Diu la llegenda que entre els seus murs es troba un dels tresors més ben custodiats de la humanitat. Qui ocultà aquest tresor? On es troba? I… per què? ¿Sereu capaços de resoldre el misteri en el mínim temps possible? Més informació i reserves aquí.

Diverfesta a Badalona

La Fundació Salut Alta organitza aquest dissabte (10 a 14 h) una nova edició de laDiverfesta, una jornada per promoure la cohesió social i la participació al barri de la Salut de Badalona. El circ i la màgia seran els elements principals de la Diverfesta. Un matí de jocs, tallers i actuacions creat amb la voluntat de dinamitzar infants i famílies d’un barri mancat d’activitats lúdiques per fomentar la cohesió social i l’esperit cívic. Alhora, aquest esdeveniment és una mostra de les accions que l’entitat fa en la seva tasca d’acompanyament comunitari.

Taller infantil a La Central

Demà, dissabte (12h), a la llibreria La Central del carrer Mallorca, nou taller infantil. En aquesta ocasió la proposta és 'Little Niño descubre a Los Beatles', de Dani Llabrés & Jaime Pantoja. Un taller que proposa dibuixar cançons! Activitat recomanada a partir de 4 anys.

Family Experience a Girona

El Palau de Fires de Girona acull aquest cap de setmana la primera edició de Family Experience, una fira dirigida al públic familiar que reunirà en un mateix espai empreses, entitats i professionals que ofereixen productes i serveis relacionats amb els infants d’entre 0 i 12 anys. A Family Experience es podran trobar tot tipus de serveis i productes relacionats amb la infància, de sectors com l'alimentació, la salut, l'eeducació, els esports i el lleure, els jocs i la tecnologia o els animals de companyia. A més, hi haurà diferents activitats culturals i d’animaciódirigides als més petits.





Descoberta de la natura

En el marc del programa d'activitats en parcs, rius i platges de l'AMB, demà, dissabte, a l'Hopitalet de Llobregat han programat l'activitat 'Fem una casa per a marietes'. La cita és al Parc de Can Buxeres (11.30-13.30 h) en un taller adreçat al públic familiar (a partir de 6 anys). Ja per diumenge, la proposta és la jornada participativa 'A la recerca de papallones!', que es farà al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès (11.30-13.30 h). Una activitat adreçada a públic de totes les edats.

Cinema familiar a la Filmoteca

Com cada cap de setmana, la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya programa per dissabte i diumenge (17 h) una nova sessió de cinema familiar. Aquest cap de setmana la proposta és 'La sopa de pedres i altres contes capgirats'. Una sessió de petits films que adapten de manera original contes populars i costums universals entre els nens. Qui no ha comptat mai ovelles per adormir-se? O s’ha posat el jersei al revés per anar a l’escola? Qui no ha sentit a parlar de la sopa de pedres? Cinc històries plenes d’encant, fantasia i humor, presentades pel Mussol del Cinema, un dibuix animat entranyable que farà de fil conductor dels diferents curtmetratges.

SuperFesta Sorli a Fira de Barcelona

Aquest diumenge, de 10 del matí a 6 de la tarda, la Fira de Barcelona a Montjuïc (concretament a la plaça de l’Univers) acollirà la 15a edició de la SuperFesta 2018 organitzada per Sorli i dirigida a nens i nens d’entre 3 i 12 anys. El protagonista d’enguany serà el conte de Lewis Carroll 'Alícia al país de les meravelles', a partir del qual s’organitzaran fins a 14 activitats lúdiques i didàctiques com ara jocs, titelles, tallers de manualitats, exposicions interactives, tallers de cuina, llits elàstics, inflables o espectacles. Els primers 300 nens que completin 8 de les 14 activitats rebran de regal un exemplar del llibre. A la SuperFesta també es podrà participar en un concurs de dibuix amb importants premis. A més, tots aquells nens que vagin disfressats d’algun personatge del conte podran accedir més ràpidament a algunes activitats mitjançant l’accés exprés. L’accés a la SuperFesta és gratuït però requereix una invitació que es pot obtenir als 111 establiments de Sorli o bé a través de la web o de la pàgina de Facebook del grup.

Lali BeGood a la Festa Supermaduixa

En el marc de la Festa Supermaduixa, que se celebra a Fira de Barcelona, diumenge (16.30 h) s'ha programat una actuació de Lali BeGood. Amb tota la banda farà la cloenda de la festa, en un concert que inclourà un avançament de temes en directe del nou disc 'Futur-Oh!' i una oportunitat per gaudir de les cançons més conegudes de la Lali.

Jocs en grup al centre comercial Splau

Diumenge, a partir de les 15 h, el centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat acull una nova jornada d'activitats infantils. En aquesta ocasió la proposta és 'Jocs en grup', 45 jocs tradicionals repartits en 6 estructures de fusta. Amb aquesta activitat la canalla posarà a prova la seva agilitat, habilitat, organització i capacitat de treball en equip.