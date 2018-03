12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí un nou cap de setmana. Si el voleu aprofitar al màxim amb la canalla, aquí teniu algunes idees:

Dog Day a Gavà Mar

Diumenge se celebrarà a Gavà Mar, a la zona del monument de La Vela, la segona edició del Dog Day by Gos Àrtic, la gran festa de l’esport amb gossos i la tinença responsable d’animals, una jornada lúdica i formativa que compta amb el suport de l’Ajuntament de Gavà i que preveu activitats per a tota la família. Totes les activitats són gratuïtes. Des de les 10 del matí, tothom que s’acosti a Gavà podrà gaudir d’exhibicions d’'agility', conèixer les diferents disciplines de l’esport amb gossos, veure en acció la unitat de gossos de rescat de l’ERIE de Creu Roja Catalunya o comprovar com treballa la unitat canina d’intervenció de BarnaGos, entre altres sorpreses. A més, els més petits podran participar en un taller d’estels, passar pel pintacares i sortir maquillats com el seu gos preferit o participar en els tallers per a canalla que s’organitzaran a la carpa Jardiland.

Black Music Festival

A Girona i Salt continua l'activitat en el marc del Black Music Festival. Aquest cap de setmana repeteix el Black Music Picnic, que amb l’èxit de l’edició anterior, dissabte opta per seguir amb el format gratuït i adaptat al públic familiar amb l’espectacle 'Reggae per a Xics', de The Penguins i l’actuació de la Black Music Big Band. Al parc del Migdia a partir de les 12.00 h.

Festival de Titelles al Poble Espanyol

Aquest cap de setmana, al Poble Espanyol hi tindrà lloc la 9a edició del Festival de Titelles de Barcelona.Un total de 16 espectacles -entre els quals 2 estrenes- de companyies emergents o consolidades del nostre país i internacionals integren la programació de la novena edició d'aquest certamen que continua reivindicant la màgia del teatre de titelles en totes les seves variants i per a totes les edats. Grans i petits podran gaudir de més de 70 funcions. Amb 10 escenaris diferents, la majoria a l'aire lliure, acolliran les diverses representacions. Com a novetat, al programa d'enguany s'hi han incorporat algunes propostes dirigides al públic de 0 a 3 anys.

Contes 1.0 a Castelldefels

Diumenge (12.00 h) al Teatre Plaza de Castelldefels es presenta 'Contes 1.0' d'Anna Roca, espectacle recomanat a partir de 4 anys. En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot i amb tothom. Un dia apareix en una casa abandonada on hi ha uns objectes que parlen i un personatge estrany i misteriós. Entre tots hauran de salvar el món dels contes. Ho aconseguiran?

Dansa al Mercat de les Flors

Continua el Dan Dan Dansa, el cicle de dansa infantil del Mercat de les Flors, aquest cap de setmana amb el coreògraf Albert Quesada i l’espectacle 'Slow Sports Kids', recomanat a partir de 8 anys. Quatre ballarins exploren la fascinació per l’esport i els moviments i expressions dels esportistes a través de la dansa.

Estrena de cinema

Aquest divendres s'estrena als cinemes 'A silent voice', un film delicat i imprescindible sobre el tema del 'bullying' a l'adolescència. Sis anys després d'haver turmentat una companya de classe sorda, Shoya busca la forma de comunicar-s'hi per disculpar-se.

Nova Party Family al Luz de Gas

Demà dissabte (17.00 h) nova sessió de les Party Family que organitza DJ Mom. En aquesta ocasió ens conviden a la Party Flower Power per donar la benvinguda a la primavera ballant la selecció de música amb temes d'ara barrejats amb èxits dels 60 i 70. Perquè grans i petits balleu i us divertiu plegats!

Taller de botànica

En el marc del cicle d'activitats als parcs i platges metropolitanes organitzat per l'AMB, aquest diumenge al Jardí Botànic de Barcelona s'ha previst la visita-taller 'Tan diferents? La diversitat d’acàcies'. De 12.00 a 13.30 h, taller adreçat al públic familiar (a partir de 7 anys).

Som Exploradors al Born CC

Per tercer any consecutiu arriba 'Som exploradors!', la proposta de cinema familiar per als diumenges al matí d’El Bornet, la programació infantil i familiar d’El Born Centre Cultural. Es tracta d'una aposta per films que apel·len a l’aventura de descobrir el món exterior però també a descobrir-se a un mateix. La proposta per a aquest diumenge és 'La cançó de mar',recomanada a partir de 6 anys, una petita joia de l’animació contemporània que brilla amb personalitat pròpia, per la seva estètica i per la força de la seva fantasia.

Taller d'espart a Calafell

Diumenge, d'11.00 a 13.00 h, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, t aller d'espart adreçat al públic familiar. Podreu aprendre a fer un petit bol d'espart picat amb la tècnica de la trena! Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 10 anys. Cal reserva prèvia.

Teatre als Lluïsos de Gràcia

Diumenge, a les 12.00 i a les 18.00 h, als Lluïsos Teatre es podrà veure l'espectacle 'Maure el dinosaure', de Teatre Nu. La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de punxes blanques. Són amics inseparables. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s'hagin de separar. Però… I si un dia ho haguessin de fer?

Ganso&Cia a Cornellà