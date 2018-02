9 propostes per al cap de setmana

Tenim ja mig febrer enllestit i estem a portes d'un nou cap de setmana. Com sempre, una bona oportunitat per gaudir del temps d'oci amb la canalla. Si busqueu idees per ocupar-lo, aquí en teniu algunes.

Teatre familiar a Castelldefels

Dissabte (18 h), al Teatre Plaza de Castelldefels, es presenta 'Cösmix', espectacle de la companyia Teatre Mòbil, recomanat a partir de 5 anys. Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en directe! 'Cösmix', dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria!

Pallassos a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge (12 h), a la Casa Elizalde de Barcelona, la Cia. La Bleda presenta 'La Superbleda'.La Bleda té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar a qui convingui només dient “un, dos, tres, salvats”. Però quan sorgeix un problema “real”, ella té el superpoder més real de tots: la imaginació! Recomanat per a tots els públics.

Aventura i neu a Andorra

Andorra és un magnífic destí per a la pràctica de l’esquí, però ofereix moltes altres activitats per descobrir Andorra en contacte directe amb la natura, com el múixing. Es tracta d’una activitat originària dels països nòrdics que consisteix en la conducció d’un trineu guiat per gossos. A Andorra, el múixing en família es pot practicar a l’estació d’esquí Grandvalira. I si voleu una experiència única per gaudir del paisatge des de les altures, no deixeu de provar la tirolina de Grandvalira, la més llarga i espectacular d’Andorra. Té un recorregut de 550 metres, al llarg dels quals es pot estar a 40 metres d’altura i es poden assolir fins als 80 km/h, amb unes vistes espectaculars sobre el llac Forn. Si busqueu velocitat, revolts i baixades de vertigen, no us podeu perdre el 'tubbing', una divertida activitat per a grans i petits. A Grandvalira i Vallnord disposen de diversos circuits i descensos. A més, els nens de 3 a 8 anys tenen a Likids, a Escaldes-Engordany, un espai per gaudir de la seva particular experiència termal, amb un equipament que inclou una llacuna central, banyera –hidromassatge, sauna-'lounge' i també espai 'beauty'. Tot, sota la tutela d’un equip de monitors especialitzats. Aquestes són algunes de les propostes que presenten des de Daguisa Hotels, cadena que disposa de diversos establiments pensats especialment per a famílies.

Cursa solidària

L'Associació Catalana Síndrome X Fràgil, que agrupa a famílies afectades per la Síndrome X Fràgil, una malaltia minoritària, organitza diumenge una cursa solidària per recaptar fons a benefici de l'entitat. Una cursa pels carrers de Gràcia, en una jornada plena d'activitats on els nois i noies afectats tenen responsabilitats importants. Es tracta de la tradicional Passejada en Roda Petita. Juntament amb el Col·legi La Salle Gràcia organitzen un matí d’esport i bones intencions. Es tracta d’agafar la bicicleta, els patins, el patinet, l’skate… o simplement venir caminant per fer una volta per Gràcia al costat de la vostra gent. Després de la passejada, La Salle obre les seves portes per muntar activitats de tot tipus i un servei de bar per fer un vermut d’allò més complet. L’Associació de Patinadors de Barcelona guiarà tots els participants pel barri en un circuit habilitat per la Guàrdia Urbana. En arribar de nou al Col·legi, tots els assistents tindran una bossa d’obsequis i s’iniciaran varies iniciatives, des d’un circuit per a patinadors fins a un taller de manualitats de la mà de Teixint Connexions.

Tallers mediambientals

L'Area Metropolitana de Barcelona ofereix dos nous tallers aquest cap de setmana, en el marc del seu programa d'activitats als parcs, rius i platges metropolitanes. La proposta per dissabte és 'Mussols urbans' i la cita és al Parc de Can Mercader, de Cornellà de Llobregat, de 10.30 a 13 h. Un taller adreçat al públic familiar. Per diumenge, la proposta és 'Canvi climàtic i meteorologia. Experimentem al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús'. Taller i visita guida per aquest parc de Badalona. Activitat recomanada a partir de 6 anys.

Música i ball en família

La sala Luz de Gas ofereix demà dissabte una nova sessió de les Party Family, en aquesta ocasió amb el Carnaval com a gran protagonista. La cita és a partir de les 17 h i, com sempre, la proposta és que tant els nens com els seus pares gaudeixen de valent ballant la selecció de música de Dj Mom amb temes d'ara barrejats amb èxits dels 80s i 90s.

'El fantasma de Canterville' al Condal

Si voleu gaudir en família d'una bona proposta teatral, teniu en cartellera al Teatre Condal 'El fantasma de Canterville', una comèdia recomanada per a tots els públics. Lord Canterville convida l’empresari nord-americà Hiram S. Otis i la seva família a passar el cap de setmana al seu antic Castell a prop d’Ascot, Anglaterra. Lord Canterville, propietari del Castell, adverteix els nous habitants que el fantasma de Sir Simon de Canterville, avantpassat familiar, vaga per la casa des que va assassinar la seva esposa, Lady Eleonore. Però els nous inquilins, el senyor Otis, la seva esposa Martha i la seva filla Virginia, no fan cas de l’advertència, sinó que es burlen constantment d’ell, tot i que el fantasma intenta pertorbar la pau de la família per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació i el seu honor. Amb sessions dissabte i diumenge tarda. Us ho passareu terroríficament!

Descobrir el Monestir de Sant Pere de Rodes

'Mr. Stone i el misteri dels pelegrins de Sant Pere de Rodes' és nom del taller que podeu gaudir aquest diumenge al Monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, a partir de les 11:30h. Mr. Stone volta per tot el món a la recerca de llocs únics, misteriosos i extraordinaris. Aquesta vegada les seves passes l’han portat fins a Sant Pere de Rodes. Quins enigmes s'amaguen en aquest magnífic indret? Seguiu les petjades de l'intrèpid viatger i amb l'ajuda del seu quadern de notes i el seu bagul de viatge, trobeu les respostes a totes les preguntes. Activitat recomanada de 5 a 12 anys.

5 anys de Mar de Somnis

L'Associació Mar de Somnis celebra el 5è aniversari i crida a reivindicar que la societat faci més visible l'epilèpsia. Per fer-ho han organitzat per demà dissabte (17 h) una festa al centre cívic Can Deu. La commemoració pretén tancar el cicle d'una setmana plena d'actes amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Epilèpsia que se celebra els segons dilluns de febrer. A banda d'exposar les fites més importants aconseguides per l'associació en els 5 anys d'existència, també hi haurà l'actuació del grup musical Saffran i diferents propostes sorpreses.