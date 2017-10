9 propostes per al cap de setmana

A les portes d'un nou cap de setmana, us expliquem algunes de les activitats que ens han fet arribar per poder gaudir de l'oci i la cultura en família.

Joana Raspall al Tantarantana

Joana Raspall i la seva obra seran protagonistes aquest cap de setmana al Teatre Tantarantana. La poesia de Joana Raspall és ja un clàssic a les aules de les escoles catalanes, però l'espectacle 'Agafa el Raspall' va més enllà de la seva poesia per conèixer la persona, la poeta. No és un recital poètic, és una obra teatral embolcallada de misteri. 'Agafa el Raspall' és poesia, és història de Catalunya, és música i és teatre. Un espectacle del grup Macedònia i la companyia Pissarra que es podrà veure aquest cap de setmana i el pròxim al Tantarantana.

SuperheroinesBCN

Amb l'objectiu de visibilitzar la tasca que fan diàriament nombroses persones i entitats per la inclusió i l'acompanyament de diversos col·lectius desfavorits, cinc ONG (l'Associació "in via", l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà -acidH-, AFEV Catalunya, Àmbit Prevenció i Iniciatives Solidàries) han decidit unir les seves forces en la campanya de sensibilització #superheroinesBcn. La iniciativa s'estructura com un joc participatiu per a tots els públics que culminarà aquest diumenge, 29 d'octubre, en una festa final al parc de l'Espanya Industrial de Barcelona.

Monumental Club

Monumental Club és la nova proposta d'oci i cultura que reunirà, durant un cap de setmana al mes, música en directe, DJ, 'market', gastronomia i activitats infantils en un espai emblemàtic i únic de la ciutat comtal: la Monumental. En la seva primera edició, que tindrà lloc aquest cap de setmana, Monumental Club comptarà amb artistes destacats com Delafé i Bigott. Completen el cartell propostes com Miqui Puig, Bearoid, Raver Jewish, Ari Up, Lessus i The Man Who Sold The World. A la programació musical s'hi suma també un 'market' ple de moda i complements, firmes joves, objectes reciclables i alternatius, idees innovadores, productes de disseny i 'handmade', joieria i bijuteria, així com el millor 'street food' de Barcelona. Per als més petits, Minimúsica portarà el taller de composició musical 'Toc and Roll' i el taller 'MiniHort urbà' per crear un hort ecològic.

Activitat familiar a la Casa Elizalde

Diumenge podreu veure l'espectacle d'animació 'La cuca de mil colors', a càrrec de la Cia. Grimpallunes. És la castanyada i això s’ha de celebrar. Quatre músics a l’escenari us portaran un espectacle de música i humoren què els protagonistes sereu vosaltres. Un espectacle ple de jocs, sorpreses, música i bon rotllo amb l’únic objectiu de fer fora qualsevol vergonya. Recomanat per a tots els públics.

Cinema familiar a la Filmoteca

Dissabte i diumenge (17.00 h) a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya es projectarà 'Alvin and the Chipmunks: The Road Chip'. Després d’un seguit de malentesos, Alvin, Simon i Theodore creuen que Dave vol declarar-se a la seva xicota de Nova York i que s’oblidarà d’ells. Tenen tres dies per intentar trencar el compromís i recuperar el seu amic.

The Penguins en concert

Diumenge, a les 12.00 h, a La Farinera del Clot i amb entrada gratuïta, The Penguins presenten el seu espectacle "54-46" Reggae per Xics Ràdio!'.El nou xou ens situa aquest cop en un programa de ràdio (al 54.46 de la FM!) on tot és possible, i on la música reggae i la música tradicional fan de fil conductor. Al llarg d'aquest programa ple de sorpreses podreu anar descobrint l'experiència de viure un veritable concert en directe amb 11 músics a l'escenari i gaudir de la música, l'humor i la pedagogia que ha fet de The Penguins un dels grups de referència actualment a casa nostra.

Estrena al saT!

Amb més d'una dotzena d'espectacles musicals a l'espatlla, La Roda Produccions estrena nou espectacle musical adreçat a infants, joves i tota la família: 'El vestit POP de l'emperador', sota la direcció de Dani Cherta, una versió actualitzada del clàssic 'El vestit nou de l'emperador' que ens parla del narcisisme i la vanitat que imperen a les xarxes socials. Tot a ritme de pop i amb una estètica trencadora. Es podrà veure del 28 d'octubre al 12 de novembre.

Menja't la tardor

Afavorir que grans i petits coneguem millor els fruits de tardor i els avantatges de consumir els productes frescos de temporada són els objectius que s’han fixat els Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM) i el Gremi de Detallistes de Fruiters de Barcelona, amb la campanya "Menja’t la tardor". Per això, majoristes i detallistes conviden al I Gran Tast Popular de Tardor. Oferiran còctel de magrana i, per picar, xips de moniato. La recepta d’aquest aperitiu genuïnament de tardor ha sigut elaborada per a l’ocasió pel cuiner Pep Nogué. El Gran Tast de Tardor se celebrarà en dues jornades: la primera, el 28 d’octubre, amb motiu de la castanyada, al Mercat de la Llibertat, i la segona, l’11 de novembre, al Mercat de Santa Eulàlia, a l’Hospitalet.

Taller de teatre en família

La llibreria La Central organitza aquest dissabte (11.00 h) 'Teatregem', un taller de teatre per potenciar els vincles familiars i desenvolupar la creativitat i l'imaginari tant de l'infant com de l'adult. És una manera molt divertida de fer teatre tots junts treballant a partir de la improvisació, el joc escènic, la imatge i la música. Aquest taller va dirigit a tot tipus de famílies. Requisit indispensable: 1 nen + 1 adult (és a dir, poden participar-hi tantes persones com vulguin sempre que compleixin el mínim). És necessari reservar plaça a: infantil@lacentral.com