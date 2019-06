COLL DE NARGÓ: El bressol dels nadons dinosaures

Alguns dinosaures eren enormes, però ¿sabíeu que al néixer eren tan petits que cabien en un ou més petit que una pilota? Voleu veure de prop un niu de dinosaures? A Coll de Nargó hi ha el jaciment d’ous de dinosaures més important del món, i un museu, Dinosfera, que ens mostra tot el que sabem sobre la reproducció d’aquests animals i on fan visites guiades al jaciment d’ous.

I és que a Coll de Nargó hi van néixer generacions i generacions de dinosaures. Durant milions d’anys, les mares dinosaures venien a aquestes terres a fer els seus nius. Excavaven un forat a terra amb les potes del darrere, ponien els ous i després els tapaven amb sorra perquè estiguessin ben calentets. Així, l’embrió podia créixer i desenvolupar-se a dins.

Els nadons que van sortir d’aquests ous van viure en un indret molt diferent del que podeu veure ara. Les muntanyes actuals no hi eren perquè els Pirineus encara no existien -es van crear 20 milions d’anys després- i hi havia molta i molta aigua per tot arreu: rius, llacs, platges... De fet, el mar arribava fins ben a prop i els dinosaures hi passejaven a la vora. I hi feia molta i molta calor! Us en feu una idea? Doncs ara que ja esteu en situació, arremangueu-vos, que comença el viatge.

Conegueu la mare dinosaure

La majoria dels ous que s’han trobat a Coll de Nargó són de titanosaures, uns dinosaures enormes que tenien el coll i la cua molt llargs, i que caminaven a quatre potes. Els que van viure a Catalunya fa 70 milions d’anys podien arribar a pesar uns 13.000 quilos i fer més de 12 metres de longitud. En voleu conèixer un? Us presentem la mare dels ous, la mare titanosaure. Al museu Dinosfera en trobareu una còpia a escala real. Voleu veure-la en acció? Mireu aquí!

El test (1) Si la mare dinosaure fos viva, hauríeu de sortir corrents o us podríeu aturar a admirar-la? És carnívora o herbívora?

Doneu un cop d’ull a un ou per dins

Un ou de dinosaure no era gaire diferent al d’un de gallina, perquè les gallines i les aus són descendents directes dels dinosaures... Però tranquils, els ous de gallina que compreu al súper no porten cap pollet a dins perquè no han estat fecundats pel gall. Per això, quan l’esclafeu, només hi veieu el rovell i la clara. Si no, si l’hagués fecundat el gall, seria ben diferent, s’hauria transformat per dins i s’assemblaria al de l’ou de dinosaure.

Donem un cop d’ull a dins? Segons l’espècie de dinosaure, l’ou era una mica més gran o més petit, tenia una closca diferent, una forma diferent... però el contingut era ben bé el mateix. L’embrió de dinosaure creixia dins d’una bossa de líquid anomenada amni (zona marró); menjava a través d’una altra bossa, el sac vitel·lí (zona vermella); feia caca en una altra bossa, l’al·lantoide (zona taronja); i rebia oxigen de l’exterior a través d’uns tubets molt petits que hi havia a la closca.

Com ho fan els paleontòlegs...

¿Com podem saber tantes coses d’aquests animals si mai n’hem vist un de viu, si els humans no existíem a l’època dels dinosaures? Doncs a través dels fòssils, de les restes que s’han conservat d’aquests animals al llarg dels anys.

Els paleontòlegs extreuen aquests fòssils amb molta cura -si aneu a Dinosfera al juliol o a l’agost, podreu veure com els restauren un cop els han extret- i després els estudien i analitzen amb molt de detall per poder esbrinar com eren i vivien els dinosaures. Així, observant les petjades, poden arribar a saber si aquell animal caminava a dues potes o a quatre, si anava sol o en grup, si era ràpid o lent... I les restes dels ous també els donen pistes...

El test (2) Ara proveu vosaltres de fer de paleontòlegs... Si trobéssiu un niu amb les closques dels ous força senceres voldria dir que els nadons de dinosaure no s’hi van estar gaire i de seguida van marxar. I si trobéssiu un niu amb un munt de closques esmicolades, què voldria dir? Penseu, penseu...

Seguiu les empremtes dels nadons dinosaures

A Coll de Nargó no s’hi ha trobat cap fòssil d’embrió de dinosaure. Fins ara només s’hi han pogut trobar restes dels ous, alguns nius sencers i petites closques. Això ens fa pensar que els dinosaures que van créixer dins dels ous que s’han trobat van desenvolupar-se bé, van néixer i van marxar a córrer món. ¿Els voleu seguir les passes? És evident que ara ja no els trobareu enlloc, perquè es van extingir fa 66 milions d’anys quan un meteorit va xocar contra la Terra, però sí que en podreu resseguir el rastre. Per exemple, podeu veure fòssils de les seves petjades a la Fumanya (al Centre d’Interpretació Dinosaures de Fumanya) o dels seus ossos al Museu de la Conca Dellà, a Isona. A la web www.dinosauresdelspirineus.cat hi trobareu més informació. O si preferiu descansar, sense sortir de Coll de Nargó podeu anar fins a les basses de Codó a banyar-vos.