Una experiència de llegenda!

El cap de setmana del 7 al 9 de juny, Catalunya es converteix en territori d’oci per a les famílies. Catalunya, Hola Família! proposa activitats gratuïtes i descomptes únics.

CATALUNYA, HOLA FAMÍLIA!

Tres dies per compartir en família. Catalunya es converteix durant un cap de setmana en territori d'oci, descoberta i llegendes

Entre el 7 i el 9 de juny, les millors destinacions de turisme familiar de Catalunya són l’escenari d’un munt d’activitats variades per fer en família. Totes aquestes destinacions de costa, de muntanya i d’interior han obtingut la certificació de Turisme Familiar que atorga l’Agència Catalana de Turisme. Descobriu les activitats i ofertes d’allotjament de les 25 destinacions participants i escolliu la que més us agradi. + info aquí

TRIEU EL VOSTRE ALLOTJAMENT

Aquest cap de setmana de llegenda, aprofiteu la promoció de 2 nits al preu d'1 (divendres 7 i dissabte 8)

Les famílies podreu escollir passar el cap de setmana en més de 60 allotjaments que han ofert descomptes de 2 nits al preu d'1 per a les nits de divendres i dissabte, fins a exhaurir la disponibilitat de l’oferta. Sigueu els primers a reservar abans que s’esgoti la promoció! A l’hora de fer la reserva directament amb l’allotjament, comuniqueu la paraula clau 'Hola Família' i us aplicaran el descompte. Podeu consultar els allotjaments que participen en aquest programa aquí.

ACTIVITATS

En les 25 destinacions trobareu durant tot el cap de setmana gairebé 200 activitats adreçades a infants i a les seves famílies relacionades amb la descoberta de l’entorn, l’entreteniment, la natura, etc.

Les activitats també tindran preus molt atractius: o seran gratuïtes o us podreu beneficiar d’un descomptes del 50% indicant la paraula clau 'Hola Família' en el moment de fer la reserva. Per veure les activitats de la destinació escollida consulteu aquest web.

L’APLI DE ‘LLEGENDES EN FAMÍLIA’

Animeu-vos a buscar els éssers llegendaris catalans amb l'apli de realitat augmentada 'Llegendes en família'

Per dinamitzar l’estada es proposa que els infants hi participin descarregant-se una apli per caçar éssers de llegenda de Catalunya. Els trobareu en les destinacions del programa.

Aquests éssers, durant els dies del ‘Catalunya, Hola Família!’, sortiran a passejar per les destinacions de turisme familiar. Intenteu atrapar-los amb l’apli i podreu conèixer la seva història! + info aquí.

UNA EXPERIÈNCIA PER COMPARTIR

