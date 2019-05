Es presenta el cartell del Petits Camaleons

El festival Petits Camaleons ha presentat aquesta setmana a l'escola Joan Maragall de Sant Cugat del Vallès el programa de la 8a edició,que se celebrarà els dies 5 i 6 d'octubre al Teatre-Auditori de Sant Cugat. En total, 33 grups conformen un cartell encapçalat per La Pegatina, Els Pets, Doctor Prats, Buhos, Joan Dausà i Oques Grasses, sota la direcció artística d'Albert Puig.

Petits Camaleons és el primer festival de música pensat per a nens: una oportunitat única perquè petits i grans puguin anar de festival amb normalitat i gaudir de diferents concerts en un dia. A Petits Camaleons tot està pensat perquè els infants siguin els protagonistes i puguin gaudir de la música com mai. El festival es caracteritza pels volums adequats, l'horari diürn, els concerts curts, la varietat d'estils i artistes amb una predisposició molt especial.

El Petits Camaleons és un festival de música pensat per a nens i nenes

El divendres 4 d'octubre, a les 21 h, al Teatre-Auditori,Els Petsfaran el concert inaugural, destinat al públic adult però en què els nens també seran benvinguts. El dissabte 5 pujaran als escenaris del festival artistes com Els Pets, Joan Dausà, Buhos, Xiula, Sense Sal, The Penguins (Reggae per Xics), Les Fourchettes, Ramonets, Pepet i Marieta, Abril & Sambola, Ret (Falciots Ninja), Espaldamaceta, Kids from Mars, Solà & Estella, Trucupas. Finalment, diumenge serà el torn de La Pegatina, Gertrudis, Doctor Prats, Miqui Puig & Acp, Miquel del Roig, Oques Grasses, Ju, Lildami, Muyayo Rif, Roger Pistola, Cesc, Davy Lyons, Escarteen Sisters, Pol Cortés, Marialluïsa.

Tant dissabte com diumenge actuaran Karaokes Band, concerts per a nadons a càrrec d'Helena Ayala i Lucía Barea i la Batuescola.

Oferta singular

Petits Camaleons es desenvolupa en nou escenaris concentrats a l'àrea del Teatre-Auditori de Sant Cugat i els seus voltants: el mateix Teatre-Auditori, les carpes Torreblanca i Arborètum, les aules de l'Escola de Música Victòria dels Àngels, el Conservatori de Música i el Jardí dels Camaleons, ubicat a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, on es programaran espectacles d'arts escèniques i música.

Petits Camaleons compta amb una extensa oferta d'activitats paral·leles, com la zona de signatures i rodes de premsa exclusives per a nens; àrees comercials i de restauració i 'food trucks', concerts per a nadons, concurs de nous talents i la batucada, que marca l'inici de la jornada, la pausa del migdia i la finalització de les activitats. També hi ha espai per al descans amb el Chill-Out Ikea Family, per a l'experimentació i les descobertes a l'espai Creactivity Cosmocaixa i l'àrea de jocs. A través d'Apropa Cultura i la Fundació La Caixa es conviden al festival persones amb risc d'exclusió social de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola.

Petits Camaleons és un festival de música en directe on els protagonistes són els nens i nenes de 0 a 14 anys i que, per tant, ajusta volums, horaris i durada dels concerts sense renunciar a la presència d'artistes de primer nivell, com els més de 200 que han anat passant per les seves set edicions. La singularitat de l'oferta, que la fa única al país, mobilitza públic de tot el territori. El públic ha anat creixent des de la primera edició. 8.000 persones van assistir l'any 2018 enfront de les 2.600 que van acostar-s'hi per primer cop l'any 2012.