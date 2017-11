Què és una partitura?

És una coordenada que es llegeix d’esquerra a dreta, formada per cinc línies paral·leles i els quatre espais que queden entre elles.

Com s’escriu?

Seguint un codi, que és el llenguatge musical. En lloc de paraules, hi ha notes.

Quins elements hi ha?

A les partitures s’hi escriuen les notes i molta informació. Per exemple, el tempo, que és la indicació de si la melodia s’ha d’interpretar amb més o menys moviment o caràcter. O el compàs o unitat rítmica: el tres per quatre, per exemple, és el compàs de vals. I molts més.

Did you know? Some musicians compose their melodies using computers

Qui hi posa les lletres?

La persona que escriu el text que acompanya les melodies es diu lletrista. A les partitures, les paraules s’escriuen separades per síl·labes, i cada síl·laba va associada a una nota o un grup de notes.

Com es compon una melodia?

Es pot imaginar una melodia i després escriure-la sobre la partitura. O a l’inrevés. Hi ha músics a qui no els cal l’instrument: la senten al cap.

Quantes partitures hi ha, en un concert?

En una orquestra cada grup d’instruments té la seva partitura, mentre que el director en té una amb la informació de tots els instruments.