Els pallassos prenen La Pedrera

L’univers dels pallassos va més enllà del nas vermell, la cara pintada i les sabates grosses. És un art, un món i una manera d’expressar-se que demà, 3 de març, es reivindicarà a la Pedrera de Barcelona amb la vuitena edició de la Festa Pallasso! “Reivindiquem les ganes de compartir, de repartir somriures, de passar-ho bé; i també la generositat, la diversitat, la família, l’alegria. A més, són els valors que volem transmetre com a fundació, perquè formen part del nostre ADN”, afirma Marga Viza, cap de cultura de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

De les onze del matí a les set del vespre, el món dels clowns prendrà l’edifici en una jornada destinada a les famílies perquè disfrutin de jocs, tallers, animació i moltes altres activitats. A més, un ampli ventall d’espectacles permetrà descobrir tota la tipologia de personatges existents en l’univers dels pallassos i que representa, a la vegada, la riquesa de les arts escèniques al nostre país. Durant tot el diumenge, les famílies podran disfrutar de les propostes que portaran a la Pedrera clowns com Albert Vinyes, Pere Hosta, Toti Toronell, la companyia Passabarret i la companyia Xics del Xurrac, entre molts altres. L’espectacle 'Minuts', del pallasso Marcel Gros, serà el plat fort de la jornada. Es podrà veure a l’Auditori de la Pedrera en dues sessions -a les 12.30 h i a les 18 h- i convidarà els assistents a viatjar fins a un món minúscul ple de curiosos personatges on la imaginació i el riure seran els protagonistes principals.

Un ampli ventall d’espectacles permetrà descobrir tota la tipologia de personatges existents en l’univers dels pallassos

La intenció de la festa és que petits i grans s’ho puguin passar bé plegats. “Els pallassos no són només per als infants, els pares poden riure d’altres coses. El nen potser només veu la caiguda i la tonteria i riu, però hi ha molta més cosa al darrere de tot això, hi ha una manera de ser i de mostrar-se”, indica Cristina Solé, que porta l’espectacle 'Wet floor' a la festa. La seva proposta és una comèdia hilarant que posarà a prova la paciència dels espectadors quan comprovin que les coses es torcen pels serveis de neteja contractats pel festival mentre intenten deixar net i polit l’escenari abans que arribin els artistes. “L’art de ser pallasso té a veure amb mostrar-se amb les seves fragilitats, que són les de tothom, i fer-les més grans perquè siguin gracioses. Per això tothom pot tenir empatia per la manera de fer d’un pallasso”, diu Solé. Al seu espectacle treballa fets quotidians que són fàcils per riure, “però que poden fer de mirall de molta gent”.

HOMENATGE A JOAN BUSQUETS

La vuitena edició de la Festa Pallasso! ret homenatge un any més a Joan Busquets, cofundador de la Companyia Ínfima La Puça, en l’aniversari de la seva mort. “Va ser un dels pioners en fer una altra tipologia de pallasso, en crear espectacles propis i amb valors. Era una persona amb molta empenta i sempre propugnava el circ com una eina de cohesió social i de trobada de persones de diferents orígens. Va ser un dels primers en revolucionar l’art del pallasso al nostre país”, recorda Viza. És per això que la iniciativa compta amb la participació d’Òscar Rodríguez, company de Busquets a La Puça.

La vuitena edició de la Festa Pallasso! ret homenatge un any més a Joan Busquets

Amb motiu de l’homenatge, la festa també reivindica el vessant educatiu. A més d’integrar-lo als espectacles que programa, ho fa amb diferents tallers creatius dissenyats pels serveis educatius de la Pedrera, que permetran a la canalla confeccionar màscares de pallasso amb elements ben senzills i crear un joc per comprovar si són capaços d’encertar la pilota enganxada amb un cordill dins un got tot fent carambola. Tot això serà demà a la Pedrera. No us ho perdeu!