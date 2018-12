Pianos de cua per tota la ciutat

¿Heu sentit a parlar mai de l’Off Concurs Maria Canals? Pareu bé les orelles. L’Off Concurs és un programa educatiu, social i divulgatiu que té com a finalitat promoure la pràctica del piano i fer-lo accessible a tothom. Segons el gerent de l’Associació, Jordi Vivancos, encara hi ha l’estereotip que el piano és un instrument elitista i destinat exclusivament als virtuosos. “La música no ha de ser patrimoni exclusiu dels professionals. També ha de ser un dret a l’abast de tothom, i un mitjà per gaudir i per créixer com a persona”.

Aquest concurs ja té deu anys d’experiència, en què han fet una tasca social destacada. “Hem permès a moltes persones tenir experiències positives en relació a la pràctica musical, a través d’un piano de cua, que normalment no és accessible a la població”, reconeix Vivancos. A més, promou la pràctica amateur del piano en l’educació, tant reglada com no reglada. “La idea és trencar les barreres mentals, culturals i socials que tradicionalment hi hagut sempre en relació a la pràctica de la música; i potser el piano de cua simbolitza com cap altre instrument l’elitisme i la sacralització de la música”.

Dit d’una altra manera, la idea que el piano el pot tocar tothom ha convertit aquest concurs en un gran èxit.

PROJECTE ‘EM TOCA’

Però hi ha més coses. Una altra de les iniciatives que es porten a terme des del Maria Canals és el projecte social'Em toca', impulsat per l’Associació Maria Canals de Barcelona i la Fundació Jesús Serra. El projecte té com a objectiu becar infants de 6 i 7 anys amb la finalitat d’aprendre a tocar el piano. Per aquest projecte hi passaran aquest any un total de 22 escoles i 90 nens becats, a qui es convida a tocar el piano de cua en diferents punts dels barris. “L’experiència amb els nostres nanos ha sigut molt bona”, explica Xènia Clar, cap d’estudis i mestra d’infantil i primària de l’Escola La Pau de Barcelona. “Els nanos estaven entusiasmats de tenir a prop un piano d’aquestes característiques”. Explica que porten quatre anys participant en el projecte: “Actualment ja hi ha quatre alumnes del centre becats, de primer, segon, tercer i quart de primària”.

L’ 'Em toca'escull escoles amb un alt percentatge de vulnerabilitat social de les ciutats de Barcelona, Sevilla i Madrid perquè hi participin. “En determinats barris més vulnerables, la majoria de nens no fan extraescolars de música i no tenen opció de fer piano -diu Jordi Vivancos-. L’accés a la pràctica musical és una manera d’empoderar i trencar barreres socials entre els nens i les seves famílies”. Durant uns dies concrets, es col·loquen pianos de cua en aquests barris i totes les escoles que els visiten reben una sessió d’introducció a l’instrument i el poden tocar (com veiem a la fotografia). Un cop s’ha fet la jornada, el piano queda a disposició dels ciutadans perquè puguin tocar-lo.

BEQUES PER ESTUDIAR PIANO

Per si això no fos prou, cada escola que hi participa pot proposar un alumne que sobresurti pel seu talent i motivació perquè rebi una beca d’estudis de piano durant dos anys. Susana Boldú, cap d’estudis de l’Escola Els Horts de Barcelona, explica que aquest és el quart any que hi participen i ja tenen tres nens becats al seu centre. Assegura que l’experiència és molt positiva i que “tots evolucionen molt favorablement”. Així que si trobeu un piano de cua al carrer i aneu amb canalla, ja ho sabeu, deixeu que el toquin!