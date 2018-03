Els ocells són protagonistes

Ha arribat el bon temps, s’allarga el dia i la natura passa de la letargia hivernal a l’esclat primaveral. El fil musical el posen els ocells. A més d’alegrar el paisatge mentre refilen, els ocells també desenvolupen un paper important en l’ecosistema que habiten, com ara el de reguladors de plagues d’insectes. Per poder conèixer-los millor i saber quines espècies tenim a la vora, en el marc de les propostes de les Jugatecambientals i del cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) organitza durant l’any moltes activitats relacionades amb els anellaments d’ocells, que formen part dels censos de biodiversitat, un dels mètodes més fiables per saber quines espècies habiten l’entorn metropolità.

Tothom pot ser un petit explorador i, amb les activitats de l’AMB, les famílies poden aprofitar per aprendre juntes què ens descobreix la natura i la importància dels parcs per a la biodiversitat urbana, ja que ofereixen refugi a nombroses espècies, una gran part protegides per llei. Així, poden participar en la proposta del 15 d’abril al parc dels Pinetons de Ripollet. Amb un expert ornitòleg, els participants observaran ocells i altres animals i els documentaran amb una fitxa destinada a la base de dades de l’Institut Català d’Ornitologia.

VISOR DE FAUNA A LA XARXA

Precisament amb l’objectiu que la ciència ciutadana es converteixi en un punt de suport per als centres de recerca, l’AMB va posar en marxa a principis d’aquest any un visor de fauna online a la web de l’AMB (http://amb.ico-apps.org/amb) que permet veure el treball de camp fet prèviament sobre el terreny amb les activitats que omplen el calendari a les Jugatecambientals de la metròpolis. El visor mostra, en temps real, les observacions faunístiques realitzades als parcs i a les platges de l’AMB a través d’Ornitho.cat i Ocellsdelsjardins.cat, dos projectes de ciència ciutadana de l’Institut Català d’Ornitologia i en els quals, gràcies a la col·laboració desinteressada de centenars de persones, diàriament s’inclouen més de 1.500 observacions faunístiques. Per destriar-les només cal seleccionar el grup taxonòmic (ocells, ratpenats, papallones, mamífers, amfibis, rèptils o odonats) i el parc o la platja que es vulgui explorar i l’eina mostrarà totes les espècies observades i que han quedat registrades.

IL·LUSTRACIÓ I GRAVACIÓ

D’aquesta manera, i després de fer la cerca al visor, descobrim que el pit-roig, el mosquiter comú, el tudó, la garsa, la mallerenga blava i l’aligot comú han sigut algunes de les espècies d’ocells més observades al Parc de la Fontsanta durant els últims trenta dies. O que en el cas de la platja de Sant Adrià algunes de les espècies que més s’hi han pogut veure durant l’últim mes han sigut la polla d’aigua, el rossinyol bord, el bernat pescaire, la gavina, la garsa i la xivitona. En tots aquests casos, en tractar-se d’ocells, la fitxa d’informació que mostra el visor inclou una il·lustració, una gravació amb el cant i algunes dades més sobre l’espècie consultada. Des de la posada en marxa del visor s’hi han registrat més d’un centenar d’espècies d’ocells contemplades al llarg i ample de la metròpolis. Les activitats de descoberta que proposa l’AMB, sempre fetes conjuntament amb guies experts, acompleixen tres propòsits: permeten fer estudis sobre la biodiversitat sobre el terreny, permeten conèixer la feina dels professionals, com ara la dels anelladors d’ocells, i aproximen la fauna urbana a la ciutadania d’una manera divertida i instructiva.