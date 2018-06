Les noves aventures d’El Pot Petit

'A l’aventura!' és el títol del tercer disc d’El Pot Petit, una formació de l’Alt Empordà que s’ha ficat en moltes llars catalanes (i cotxes) amb les seves cançons. Siddharta Vargas (actor, cantant i mestre d’educació física) i Helena Bagué (actriu, cantant i mestra de música) són l’ànima d’aquesta proposta, que no fa més que guanyar seguidors. Expliquen entusiasmats que el més bonic d’encapçalar un projecte com aquest és sentir tota l’estima de petits (i grans) en els concerts: “Compartir la nostra música i saber que arriba a tants i tants nens i nenes, i que els diverteix, els ajuda i els acompanya en el seu dia a dia”.

La seva història comença el 2009, tot i que el seu primer disc el publiquen el 2012. Es titula 'Canta amb El Pot Petit': “És la nostra essència, va ser el nostre primer disc sense saber molt bé què passaria i va agradar molt. Els temes són senzills però ja tenen la nostra marca, el nostre tret identificatiu”, explica l’Helena. Un parell d’anys més tard, arribava 'Ritmes i rialles' : “És la gran sorpresa per a nosaltres, perquè realment és un disc que la gent s’ha fet seu i d’on han sortit cançons que no poden faltar als concerts com 'Els pirates' o 'El lleó vergonyós',que, anem on anem, les canten!”, s’hi afegeix en Siddharta.

Tot un fenomen a YouTube Sumant les visites que tenen els seus vídeos a YouTube, superen els 9 milions de visionats: “Estem al·lucinats amb aquests resultats perquè, a més, són amb molt poc temps. Sentim molta responsabilitat, ens dirigim a un públic molt important, el més important jo diria, i volem transmetre uns valors i unes emocions que els ajudin a créixer com a persones”, assegura l’Helena. Ara mateix ja superen els 13.000 subscriptors.

Ara presenten el seu tercer disc, 'A l’aventura!': “Volem seguir compartint aventures de dins d’aquest món màgic de què formem part. A dins El Pot Petit hi ha un munt d’històries per explicar i cada dia hi passa alguna d’aventura! Així que en aquest disc volem viure’n unes quantes més, amb nous personatges de dins el Pot com el gat enfadat, el mico divertit, el pirata despistat, unes bruixes i bruixots que volen canviar el món...”, expliquen els cantants.

Gairebé una dècada sumant públic En els concerts d’El Pot Petit la música és el més important, però no és l’únic element: la combinen amb titelles i teatre. “Això ens fa especials, ja que juguem amb un món màgic, amb un imaginari on tot és possible i tot pot passar, i això dona molt joc i atrau molt. També ens diferencia d’altres propostes el punt festiu i enèrgic dels nostres directes”. Però ¿quin públic connecta més amb les seves cançons? “Abans dèiem que la nostra edat ideal era dels 3 als 6 o 7 anys, però cada vegada ens sorprèn més com ens diuen que nadons de menys d’1 any o infants de 2 anys connecten amb la nostra música molt ràpid i els encanta! Amb el nou disc també hem ampliat la franja d’edat per dalt i hem notat que agrada també als de 8, 9, 10… Ah!, i sobretot als pares i mares, que ens confessen que quan van sols al cotxe els encanta seguir escoltant les nostres cançons!”

Entre les noves cançons també hi ha una rumba molt especial titulada 'Avis i àvies', que canten acompanyats de Landry el Rumbero: “Els avis i les àvies solen tenir un paper molt important en la vida dels infants i són unes figures entranyables que es fan estimar. Amb aquesta cançó el que volíem era fer un homenatge a totes les persones grans, que a vegades les tenim una mica oblidades. I, sobretot, teníem molt clar que la manera de fer-ho havia de ser molt alegre -que és com són la majoria d’ells i elles-. Així que ¿què millor que una bona rumba?”, diu en Siddharta. I així ho expressen a la cançó, on canten que cal que els recordem que són molt importants, que ens agrada tenir-los al costat, i agrair-los tot el que ens ensenyen i ens han ensenyat.