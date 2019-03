Les gomes d’esborrar

Qui les va inventar?

Les gomes no són un invent, sinó una descoberta. Al segle XVIII algú va comprovar que el cautxú dels arbres anava molt bé per esborrar els traços del llapis. Només hi havia un problema, i és que amb el temps aquest material es podria. Ben aviat, però, van trobar la manera d’evitar-ho, i així van néixer les primeres gomes d’esborrar.

De què estan fetes?

La majoria de les gomes que es fabriquen avui estan fetes de cautxú sintètic, és a dir, que no s’obté directament de la natura.

Did you know? Erasers can last several years, as long as you keep them inside a case, away from the sun

Per què esborren?

Perquè el cautxú arrossega el grafit, és a dir, el traç del llapis, i aquest es desprèn del paper. Quan es tracta d’eliminar tinta, que ha penetrat més, cal fer servir un altre tipus de gomes, més dures, perquè els traços estan més adherits a les fibres del paper.

Ja esborres bé?

Per esborrar has d’agafar la goma formant un angle respecte al braç. Després, hi ha factors que faran que l’esborrat sigui més o menys efectiu, com ara la qualitat del paper i de la mateixa goma, la duresa de la mina del llapis o la pressió que fas quan escrius o dibuixes.

Pass me the bread, please! Before the invention of erasers, people used bread crumbs to remove mistakes

Només s’utilitzen per esborrar?

No, hi ha dibuixants que fan servir la goma per fer ombres o rebaixar la intensitat del dibuix, però sense esborrar els traços.

Vols començar una col·lecció?

¿Sabies que hi ha persones que col·leccionen gomes d’esborrar? No són com les que fas servir a l’escola, sinó amb formes divertides, que han comprat en viatges o que els han regalat. T’hi animes?