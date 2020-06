Un festival musical per a tota la família

La crisi del coronavirus ha posat a la corda fluixa sectors com el cultural, que encara no sap quan podrà reprendre l’activitat amb total normalitat. En aquest context, i sota el lema “Mentre no tornem a les places i als teatres... US ESTRIMEM FEST”, quatre dels grups més reconeguts de la música familiar a Catalunya uneixen esforços i presenten el 1r Festival de Música Familiar en streaming. 18 hores de música per gaudir en família des de casa.

Us Estrimem Fest és una iniciativa dirigida per Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Reggae per Xics i Xiula que surt de la necessitat de tornar als escenaris i oferir un contingut musical de qualitat per a les famílies confinades, a més de donar suport econòmic a músics, productors, tècnics i muntadors. Aquest format exclusiu i íntim es farà des de l’Auditori de Girona i comptarà amb 5 càmeres i un equip de realització professional per enviar l’emissió en directe a les cases d’arreu del territori.

El festival convida a gaudir de la cultura en família per homenatjar els tres mesos de confinament. Els grups oferiran interacció en directe des de les xarxes socials i a més, es podran veure els concerts 24 h després de la seva emissió en directe. Seran dos caps de setmana (els del 6 i 13 de juny), per ballar, cantar i gaudir en família.

El festival compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Auditori de Girona i Tiquet Concerts com a plataforma de venda online de tiquets. L’entrada constarà d’un abonament familiar únic per veure els quatre concerts amb un cost de 20 € . Les entrades ja estan a la venda. Trobeu tota la informació i podeu comprar les entrades aquí.