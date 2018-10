Memòria de la guerra al Born CCM

'Una infància sota les bombes' és la nova exposició d’El Born CCM, que ens acosta a les infanteses truncades per una guerra que va fer perdre el seu món a tantes nenes i tants nens obligats a participar-hi. Potser precisament per això va deixar cicatrius permanents, però no sempre visibles, en aquells que van aconseguir sobreviure.

L’exposició està estructurada en tres àmbits. El primer evoca la Barcelona del 1938 i l’impacte dels bombardejos sobre la ciutat i les persones. El segon fa presents els nens i les nenes que van ser testimonis directes del conflicte bèl·lic, a través dels dibuixos on van representar el que van veure i viure. El darrer àmbit penetra en l’univers dels adults que van patir els bombardejos quan eren infants i en els llenguatges que poden ser explorats al llarg de la vida per expressar, com una necessitat i un compromís, el que es viu en haver escapat de les bombes. Aquest fil discursiu permet connectar passat i present i convida a reflexionar sobre un món en conflicte constant.

En el marc d'aquesta mostra, s'ha programat el cicle 'Mirades des del cinema'. Al llarg de vuit sessionses mostrarà com el cinema ha reflectit l'experiència dels infants en temps de guerra des de formes i òptiques variades. La ficció i el documental, així com la imatge real i l'animació, han explorat tant les pors i les ferides dels més petits en situacions de conflicte com la seva capacitat de resistència i la voluntat de supervivència.

"Any rere any ens hi anem acostumant, anem assimilant i digerint les situacions més injustes", deia Josep Guinovart, un dels protagonistes de l'exposició. Els films escollits ens acosten els patiments i les vivències de nens i nenes de conflictes d'arreu del món al segle XX, no només la II Guerra Mundial, sinó també el conflicte àrabo-israelià i les guerres civils d'Espanya, Síria i el Salvador.

El cicle està conduït per Jordi Picatoste, autor de 'Paraísos perdidos. La infancia en 50 películas' (UOC, 2018) i les pel·lícules van acompanyades d'un debat amb crítics i especialistes.

Programa

'La prima Angélica'. Carlos Saura, Espanya, 1974. Divendres 5 d'octubre, 20.00 h. Debat amb Luis E. Parés.

Carlos Saura, Espanya, 1974. Debat amb Luis E. Parés. 'Alma mater (Insyriated)' .Philippe Van Leeuw, Líban, França, Bèlgica, 2017. Divendres 12 d'octubre, 20.00 h . Debat amb Núria Vidal.

.Philippe Van Leeuw, Líban, França, Bèlgica, 2017. . Debat amb Núria Vidal. 'Voces inocentes' . Luis Mandoki, Mèxic, EUA, 2014. Divendres 2 de novembre, 20.00 h. Debat amb Francesc Villalonga.

. Luis Mandoki, Mèxic, EUA, 2014. Debat amb Francesc Villalonga. 'Lore' . Cate Shortland. Alemanya, 2012. Divendres 9 de novembre, 20.00 h. Debat amb Marta Selva.

. Cate Shortland. Alemanya, 2012. Debat amb Marta Selva. 'La tumba de las luciérnagas' . Isao Takahata, Japó, 1988. Recomanada a partir de 12 anys. Dissabte 24 de novembre, 12.00 h.

. Isao Takahata, Japó, 1988. Recomanada a partir de 12 anys. 'Nacido en Gaza' . Hernán Zin, Espanya, 2014. Divendres 7 de desembre, 20.00 h. Debat (moderador a confirmar).

. Hernán Zin, Espanya, 2014. Debat (moderador a confirmar). 'Of fathers and sons'. Talal Derki, Alemanya, Líban, Qatar, Síria, 2017. Divendres 14 de desembre, 20.00 h. Debat amb Joan González.

Talal Derki, Alemanya, Líban, Qatar, Síria, 2017. Debat amb Joan González. 'Clamor de indignación'. Charles Crichton, Regne Unit, 1947. Familiar. Dissabte 22 de desembre, 12 h.

Preu: 3 € per sessió. Més informació: barcelona.cat/elbornculturaimemoria