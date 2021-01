Les emocions també es juguen

MutKids, especialistes en jocs per treballar les emocions, han tret al mercat un nou joc, Emotrip, que proposa un viatge emocional per l'espai. Es tracta d'un joc que proposa als participants créixer emocionalment, conèixer més els companys de joc i tenir l'oportunitat d'empatitzar amb els altres teatralitzant diferents situacions. Ha sigut ideat per la terapeuta i mare Silvia Dolz, també creadora dels jocs de cartes Mut Kids, Emo, Emociones a Pares i L'Oca de les Emocions.

El joc consisteix a recórrer tot el tauler i la partida finalitza quan un jugador arriba a l'estrella central, a la qual cal entrar-hi amb una tirada exacta. Hi poden participar entre 2 i 4 jugadors, cadascun amb una fitxa de color diferent, i està recomanat per a infants a partir de 8 anys. Està disponible en castellà, català, euskera, gallec i anglès. El funcionament és senzill i el joc conté 3 tipus de caselles: