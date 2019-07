L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ: La llar dels primers ‘catalans’

A Catalunya hi ha un munt de coves. Avui us proposem endinsar-vos en una de les més llargues que s’han descobert. Això sí, ben acompanyats perquè no us perdeu i trobeu el camí de sortida sense problemes. Visitarem les coves de l’Espluga de Francolí, on van viure els primers homes i dones que van habitar el que després seria Catalunya.

Aquestes coves es van formar fa milions d’anys. Les va crear la natura mateixa. L’aigua de les pluges es va infiltrar dins la terra i, pel camí, va topar amb roques i les va anar foradant fins a crear galeries com les que podreu recórrer. Només veureu una part molt petita de les coves, que s’han convertit en un museu, perquè la resta estan una mica o totalment inundades per l’aigua.

Si hi aneu a l’estiu, agafeu una jaqueta perquè notareu una mica de fresca, i si hi aneu a l’hivern, segurament tindreu més calor dins les coves que a fora. Perquè allà dins sempre hi fa la mateixa temperatura, entre 15 i 16 graus. Preparats? Passeu, passeu, que veureu el piset dels primers catalans!

Coneixeu els primers habitants de la cova

Per les coves de l’Espluga de Francolí hi ha passat un munt de gent. Els primers dels quals tenim referència són els homes prehistòrics del paleolític. No vivien gaire temps en un lloc concret. S’alimentaven dels animals que caçaven i dels fruits que collien dels arbres i, quan no en quedaven en un lloc, se n’anaven cap a un altre a buscar-ne més. Per això no s’entretenien gaire a construir-se un habitatge. Si trobaven una cova, hi entraven a viure. Però abans n’havien de fer fora els animals que l’ocupaven, i no devia ser pas gens fàcil, perquè se les havien amb óssos, rinoceronts... A les coves de l’Espluga se les han enginyat perquè pugueu veure els homes prehistòrics en acció! Quan van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals, de mica en mica els homes prehistòrics van anar deixant les coves i van començar a instal·lar-se en poblats. I després dels prehistòrics en van venir molts més: els ibers, els romans... Cada poble, però, va fer un ús diferent d’aquestes cavitats.

Imagineu-vos què es pot fer en una cova

Els humans han fet servir aquesta cova per a mil i una coses. Els prehistòrics, ja ho sabeu, hi van viure. La van convertir en casa seva. Els ibers, molts anys després, en van fer un santuari, un lloc on anaven a resar i on feien celebracions o rituals. Els romans també la van fer servir, però no gaire, perquè hi va haver un ensorrament que va tapar l’entrada a la cova i va quedar amagada molt de temps. Hi va estar fins que, ara fa uns 150 anys, un veí del poble va foradar un pou a casa seva i va descobrir que a sota hi havia un munt de galeries. Des de llavors l’han utilitzat per a un munt de coses més: hi han conreat xampinyons, l’han fet servir de celler per mantenir a bona temperatura els vins, de corral, de magatzem... Fins i tot, durant la Guerra Civil, els soldats hi guardaven els explosius! I després, fa uns seixanta anys, per Nadal hi feien un pessebre vivent. I vosaltres, si trobéssiu una cova, per a què la faríeu servir?

Només per a aventurers

La cova continua molt més enllà d’on acaba el museu, però només els més aventurers hi poden passar, perquè està inundada d’aigua. Si teniu més de 8 anys, podeu apuntar-vos amb la família a la ruta d’aventura. No oblideu portar banyador i tovallola. Allà us donaran un vestit de neoprè, un casc i un llum, i acompanyats per dos espeleòlegs podreu endinsar-vos dins de la cova inundada i anar fins a una gran sala, el lloc on els ibers feien els seus rituals. Tranquils, perquè l’aigua fa un metre i mig de profunditat i podreu tocar el fons amb els peus. I si després d’aquesta expedició us venen moltes ganes de respirar aire lliure, podeu acostar-vos al bosc de Castellfollit i mirar de trobar els sis bolets que hi ha pintats entre els arbres. No us els podreu menjar com els xampinyons que conreaven a la cova, però sí que podreu fer-vos-hi un munt de fotos. En aquest fulletó que hi ha a la pàgina de turisme de l’Espluga us expliquen com arribar al bosc pintat de Poblet i on són els bolets.

Feu de paleontòlegs

Però, ¿com podem saber que fa milions d’anys els humans vivien aquí i en quina època? Doncs per les restes que han quedat del seu pas –com, per exemple, peces de les eines que feien servir per caçar o restes dels animals que mataven per menjar–, que s’han conservat fins avui perquè van quedar soterrades al terra de la cova. N’han trobat un munt, de restes: dents de diferents animals, restes de les eines que feien per caçar, objectes de bronze, peces de ceràmica, petxines que feien servir els nostres avantpassats per fer collarets... I fins i tot ossos humans! Les restes més antigues les han trobat a més profunditat. La terra les va tapar i després, quan altres humans van habitar la cova, no les van agafar perquè ja estaven enterrades; aquests humans també van deixar restes del seu pas que la terra va tornar a tapar, i així una i altra vegada.

Ara us toca a vosaltres fer de paleontòlegs! ¿Què hauríeu trobat abans, si us hagués tocat excavar el terra de la cova de l’Espluga de Francolí: una banya de cérvol del neolític o un vas de ceràmica dels que feien servir els ibers? Resposta: el vas dels ibers

Voleu ser com eren a la prehistòria?

Quina cara!

Si haguéssiu nascut a la prehistòria segur que no us assemblaríeu gaire a com sou ara. Feu-ne una prova. Descarregueu-vos al telèfon mòbil l’aplicació Mixbooth, i introduïu-hi primer una foto de la vostra cara i després una d’aquest home neandertal... Doncs si haguéssiu viscut a la prehistòria seríeu més o menys així... Quina cara, oi? És que els humans d’aquella època eren més peluts, més forts i més baixets que nosaltres.

Feu-vos el vostre ‘look’ prehistòric

Fora pantalons! A la prehistòria els humans no vestien pantalons, ni camises, ni vestits, ni samarretes, ni mitjons, ni... Ha arribat el moment de fer-vos el vostre vestit de prehistòric! És ben senzill. Necessitareu:

Un tros de tela amb estampat de zebra, lleopard o qualsevol altre animal (necessitaràs el doble de la llargada que vols que tingui el vestit)

Tisores, fil i agulla

Mans a l’obra!

Doblegueu la tela i cosiu-la pels costats deixant un forat a cada banda per poder treure els braços

Retalleu la part de dalt en diagonal per una banda per poder treure el cap i un braç

Retalleu la part de sota amb unes tisores fent zig-zag

I ja està! Sí, sí, ja està. Aquesta gent no portava ni sabates. Anava descalça. Ben fàcil, oi? Ho proveu?