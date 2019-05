¿Tens memòria de peix…

Els peixos, els més desmemoriats

Quan algú té poca memòria, diem que té memòria de peix. Fins no fa gaire, es pensava que els peixos només podien recordar uns pocs segons. Però fa uns anys uns científics canadencs van arribar a la conclusió que algunes espècies poden recordar fins a dotze dies. Així doncs, la memòria de peix és breu, però no tant com ens pensàvem.

Els elefants i la seva memòria colossal

A l’altre extrem hi trobem els elefants, famosos per la seva gran memòria. Se sol dir que un elefant mai oblida. Per comprovar-ho, s’ha fet seguiment de manades d’elefants en llibertat i s’ha vist que són capaços de recordar llocs on en el passat havien trobat aigua i aliments i retornar-hi.

Why do we forget childhood memories? Researchers still have a lot to learn about memory: there are many unsolved questions

La memòria humana, un pou sense fons

Quan el disc dur del teu ordinador està ple, ja no hi pots desar res més. Per sort, el disc dur dels humans -el cervell- té una capacitat il·limitada. Podem memoritzar tantes coses com vulguem. Ara, també és cert que molta informació s’oblida amb el pas del temps.

Did you know? Sleep aids the storage of memories

Quin és el número de telèfon dels pares?

Hi ha coses que recordem sense adonar-nos-en, com els cromos repetits o l’olor de la colònia de la mare. Però altres vegades hem de fer l’esforç de memoritzar, com per recordar el número de telèfon dels pares.