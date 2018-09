Una barreja infal·lible

Per fer sabó es fan servir greixos animals i vegetals, als quals s’afegeixen compostos químics. En les grans indústries saboneres es fan servir sobretot compostos químics, que es barregen amb substàncies com colorants o perfums.

El superpoder del sabó

Hi ha taques que es dissolen amb aigua, però d’altres només marxen amb detergent, per exemple les d’oli. Això passa perquè el sabó de rentar la roba té unes molècules que s’enganxen a les taques i les arrosseguen quan hi passem aigua.

A hollow sphere of soap Bubbles are air wrapped in soapy water

L’olor del sabó de casa

El sabó que fem servir a cada casa, sobretot a la rentadora, fa que tinguem una olor particular. L’olor de casa nostra no la sentim gaire, perquè hi estem acostumats, però segur que has notat que les tovalloles o els llençols de casa dels avis fan una oloreta diferent i molt bona.

Did you know? Soap doesn’t actually destroy dirt. It just removes it

Si està net, és higiènic

Segur que els pares et diuen molt sovint que et rentis les mans abans de menjar, o després d’anar al lavabo. Fer-ho és molt important, perquè amb el sabó s’eliminen els bacteris que poden causar infeccions.