Què és?

És un efecte de repetició del so. Quan cridem en un lloc on hi ha eco, tornem a sentir el que hem dit al cap d’uns segons. És com si l’aire ens retornés les paraules.

On se sent?

L’eco se sol sentir en espais molt amplis, com ara valls envoltades de muntanyes. Perquè hi hagi eco, l’obstacle que reflecteix la nostra veu ha d’estar, com a mínim, a 17 metres de nosaltres.

Who is Echo? According to Greek mythology, Echo was a mountain nymph who could only say the last words of another person

Per què passa?

El so es transmet per unes ones que sempre van en línia recta. Quan les ones sonores topen amb un obstacle que no poden travessar, com una paret, reboten, i arriben de nou a les nostres orelles. Per això, primer sentim el so que emetem, i després el so que ha rebotat.

Què és l’ecolocalització?

És un sistema d’orientació que fan servir animals com els dofins i les ratapinyades. Emeten unes vibracions que, quan reboten en un sòlid, com un obstacle o una presa, retornen a l’animal, que d’aquesta manera pot saber on és o quina forma té. És com si hi veiessin amb l’oïda.

The harder, the better Smooth, hard surfaces produce the best echoes

Què és la reverberació?

És un fenomen similar a l’eco, però en aquest cas les paraules no se senten amb nitidesa. És com si el so s’allargués una mica. La reverberació és el que es produeix, per exemple, a l’interior de les catedrals.