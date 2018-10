El civisme, l’eina per anar en bici amb seguretat

La bicicleta és un transport que beneficia tothom i millora la qualitat de vida dels ciutadans: menys contaminació, menys soroll, més salut i més tranquil·litat. Perquè, a més, es converteixi en un mitjà més segur, cal seguir determinades recomanacions, sobretot per la ciutat, on comparteix espai públic amb altres vehicles. En alguns països, l’educació viària s’aprèn a l’escola, de manera que el reglament de circulació es coneix abans que els estudiants siguin conductors. Aquí aquests coneixements es restringeixen a les persones que s’han tret el carnet de conduir. “Hi ha hagut un boom de circulació de bicicletes, patinets i altres mitjans similars, però com que ens falta aquesta educació prèvia, les administracions l’hem de compensar mentre no aconseguim que l’educació viària sigui obligatòria a les escoles”, diu Sílvia Casorrán, tècnica de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

A principis d’octubre, l’AMB va presentar als 36 municipis metropolitans unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, com és el cas de “les rodes”, a la Metròpolis Barcelona. L’objectiu és regular de manera coordinada la circulació d’aquest tipus de vehicles, que en els últims mesos estan tenint un ús creixent com a modes de transport quotidià. Paral·lelament a això, l’ens metropolità ha impulsat la campanya Bicivisme.

Recomanacions sobre dues rodes Fes servir el timbre per avançar altres usuaris del carril bici i per alertar possibles vianants despistats.

Assenyala els avançaments, canvis de trajectòria i aturades.

Respecta sempre el vianant, és més vulnerable que tu.

Quan sigui fosc, fes-te veure: llum blanc al davant i vermell al darrere.

La iniciativa, ideada conjuntament amb el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), vol recordar als usuaris un seguit de normes per garantir la seguretat i la convivència amb els altres. Amb el civisme com a reclam principal, subratlla les normes de conducció que han d’observar tots els usuaris de transport sobre dues rodes. “No és una campanya per promoure lleis de cap tipus, sinó que és més aviat un tema de comportament en la circulació per garantir la seguretat de tothom amb temes tan senzills com recordar de senyalitzar els canvis de trajectòria mentre conduïm”, apunta Casorrán.

Aquestes recomanacions d’ús recorden que, en tot cas, el vianant és prioritari perquè és el més vulnerable. “Els usuaris hem de ser conscients que compartim un espai que té interferències amb la resta d’usuaris de la via pública. Per tant, hem de ser capaços d’estar molt atents per reaccionar a temps, especialment en aquells punts en què comparteixen l’espai, com el cas de les voreres-bici”, explica Casorrán. Mentre no es van eliminant, la bicicleta i el patinet hi tenen una velocitat màxima limitada a 10 km/h que no s’ha d’excedir. “També destaquem la necessitat del contacte visual amb els conductors dels vehicles motoritzats perquè l’usuari de la bicicleta és qui surt perdent en cas d’accident”. En aquest cas, recorden als usuaris de bicicletes i patinets que no avancin altres usuaris en carrils bici molt estrets, que no superin els 30 km/h de velocitat als carrils bici i que, si volen anar més ràpid, ho facin per la calçada, ja que la normativa els permet anar-hi pel centre del carril.