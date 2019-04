Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí les vacances de Setmana Santa! A la nostra agenda us fem algunes propostes per a aquest cap de setmana, i un petit avançament de coses que podeu fer aquests dies de festa.

El cicle Petit Romea tanca portes

El cicle Petit Romea tanca la temporada 2018-2019 amb una única funció de l'espectacle 'Vida', un text escrit, dirigit i interpretat pel titellaire Javier Aranda. Un muntatge de titelles, sense text, que convida l'espectador a endinsar-se en l'univers d'una cistella de costura i reflexionar sobre l'implacable pas del temps. L'espectacle es podrà veure en una única funció, diumenge a les 11 h.

Taller de cuina

Coincidint amb les vacances de Setmana Santa, a més de les visites al monestir de Sant Benet i a la Fundació Alícia, a Món Sant Benet ofereixen tallers familiars perquè pares i fills compartiu una experiència conjunta. L’oferta de tallers és un tast dels àmbits en què treballa el servei educatiu de Món Sant Benet: tallers de cuina històrica, de promoció dels bons hàbits alimentaris, etc. Tots aquests tallers es duen a terme els dissabtes, diumenges i festius a les 12 h, i cal fer reserva prèvia al 93 875 94 01 o bé a info@monstbenet.com. Aquest cap de setmana, per exemple, la proposta és 'Decorem amb xocolata', per a infants de 5 a 12 anys. Un taller de cuina que convida la canalla a crear les seves pròpies decoracions per a la mona de Pasqua a base de xocolata, piruletes, bombons i fruita banyada!

De Flor en Flor al Poble Espanyol

Arriba al Poble Espanyol la 4a edició de De Flor en Flor, Festival de Flors i Jardins de Barcelona, i ho fa carregada d’activitats. Del 19 al 22 d’abril podreu gaudir de decoracions florals repartides pels carrers, carrerons i places del Poble i una llarga llista d’activitats per a tota la família: exposició d’orquídies a càrrec de l’Associació Catalana d’Amics de les Orquídies, una mostra de bonsais que aportaran l’Associació Catalana d’Amics del Bonsai, una decoració floral de roses i una mostrade diferents exemplars de roses gentilesa dels Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, un taller de plantes grasses i cactus de la mà dels Amics dels Cactus i Altres Suculentes i, a més, Flower impartirà un taller per a famílies on us podreu iniciar en l’art de cultivar un hort urbà. La programació es completarà amb música en directe i un munt d’activitats pensades perquè gaudiu de les plantes i en descobriu les curiositats. Alguns dels protagonistes dels tallers seran les misterioses orquídies, els sempre admirats bonsais, els bulbs i les kokedames. Tots els assistents podreu introduir-vos també en l’art floral. A més, trobareu una mostra de decoracions de materials reciclats, repartides en diversos racons del recinte.

Teatre familiar a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte, a les 18 h, al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols hi podreu veure 'Kàtia', de la companyia Teatre Nu. La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida, que viurà acompanyada de la seva mare. ¿Trobarà el que busca? 'Kàtia' és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. Per a tots els públics.

Les abelles són robots?

EL mNACTEC de Terrassa us proposa per a aquest diumenge (12 h), el taller familiar 'Les abelles són robots?' En aquest taller, els més petits de la casa podran familiaritzar-se amb la robòtica jugant amb un robot programable en forma d'abella. Aprendrem què és un robot i quines funcions pot fer, parlarem dels diferents robots que ens envolten en el nostre dia a dia i entendrem com diferenciar-los de les màquines. I tindrem l’oportunitat d'experimentar i fer diverses activitats amb els robots abella del museu. Activitat recomanada per a infants de 3 a 5 anys. Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat.

Cursa dels matxos

Aquest diumenge se celebra la 18a edició de la cursa de muntanya dels Matxos a Torelló (Osona). Tot i que la cursa és diumenge, dissabte s’ha previst una jornada festiva a la plaça Nova de Torelló, amb activitats socials i culturals organitzades per les entitats del poble. A més, i després de la bona experiència de l’any passat, els infants tornaran a ser protagonistes amb els Matxitus, que tornaran a encapçalar els escoltes de Torelló i de Sant Pere de Torelló i que estaran oberts a tothom. L’activitat consistirà en una ruta guiada d’unes tres hores per l’entorn de la cursa per descobrir la vegetació, la flora i la fauna de la zona amb l’objectiu d’acostar els infants al coneixement del territori i l’estima per la natura. Els interessats s’han d’inscriure a l’activitat a través del correu info@matxos.cat. Per dur a terme l’activitat, els menors d’edat hauran d’anar acompanyats per un adult.

Taller a la Fundació Miró

Miró va pintar obres molt grans i també va fer murals com els que de vegades veiem al carrer. Partint d’aquesta premissa, la Fundació Joan Miró ha programat aquest diumenge el taller 'Esquitxades'. Els responsables de l’activitat estendran un paper molt gran a terra i convidaran els assistents a explorar la seva capacitat creativa i artística. ¿Heu pintat mai amb una pilota de ping-pong? I amb una corda? I amb els ulls tapats? Doncs en aquest taller els petits de casa tindran l’oportunitat de fer-ho. Activitat recomanada de 2 a 5 anys, acompanyats. Es farà una sessió diumenge, però també el dimarts 16 i el dimecres 17, a les 11 h. Per al dijous 18, a les 11 h, la proposta és 'Mira què he trobat. Experiència al voltant de l’obra de Joan Miró', un taller sobre el joc de descobrir les petites coses que ens envolten, l’experiència de combinar-les i tornar-les a la vida. Edat recomanada: d’1 a 4 anys.

Teatre a la Vila del Montseny

Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vila de Montseny s'hi representarà 'El peix Irisat',de la companyiaTanaka Teatre. Basat en el cèlebre conte, el peix Irisat és l’animal més bonic de tot l’oceà, però pateix un mal força estès: es troba molt sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? Així comencen les aventures submarines protagonitzades per un peix d’escates lluents i un munt d’amics com l’estrella de mar rondinaire, el savi pop Òctopus, el peix llanterna detectiu, les meduses dansaires, el calamar curt de vista o la petxina flamenca. Junts descobriran la importància de compartir, de ser valents i ajudar els altres. A partir de 3 anys.

Visita a la Muntanya de Sal

La Muntanya de Sal de Cardona (Bages) és un fenomen natural únic al món i encara avui creix a mesura que la pluja l’erosiona. Si esteu planejant una escapada en família, potser us agradarà fer una visita a la muntanya. Durant una hora us endinsareu fins a 86 metres i gaudireu de l’espectacle de formes i textures que ofereix el massís salí. Durant anys, el que avui és un espai turístic va ser una de les mines de sal potàssica més importants del món. Avui el vell recinte miner és el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, un gran equipament cultural que pretén divulgar la importància de la sal, l’excepcionalitat geològica del jaciment i l’aprofitament que l’home ha fet d’aquest recurs natural durant molts segles. Actualment el Parc Cultural de la Muntanya de Sal ofereix al visitant dues propostes de visita guiada. I, a banda de la mina de sal, Cardona ofereix a les famílies visites, passejades i activitats. Informeu-vos sobre les visites teatralitzades en què grans i petits gaudireu d’una experiència molt interessant. Més informació a www.cardonaturisme.cat.

Cinema a la Filmoteca

En el marc de la programació familiar, aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge a les 17 h a la Sala Chomón, la Filmoteca de Catalunya programa 'Insaisissable (Phantom Boy)',un film franco-belga del 2015. La pel·lícula se centra en la història d’un oficial de policia que és atacat i ferit per un personatge misteriós, circumstància que el porta a l’hospital. Allà coneix el Leo, un pacient d’onze anys que té el poder de sortir del seu cos i travessar parets com si fos un fantasma. El creatiu tàndem d’'Un gat a París' confecciona artesanalment aquesta història d’estil 'pop art'. Una pel·lícula que barreja els gèneres policíac i fantàstic, amb tocs de film de superherois en un llargmetratge que es va dibuixar íntegrament sobre paper, amb il·lustracions carregades de sensibilitat i detalls. Una commovedora història sobre un heroi quotidià. Film recomanat a partir de 8 anys.

Teatre per a tots els públics a Òdena

Diumenge, a les 12 h, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena hi podreu veure 'Mare Terra',de la Companyia del Príncep Totilau. Aquesta història, que pretén fer-nos reflexionar sobre l’origen de la Terra i la humanitat a partir de la teoria de l’evolució de Darwin, va néixer de les qüestions interminables que plantejava el Bernat, el fill del director de la companyia, Marc Hervàs, als seus pares. No només és el protagonista de la peça, sinó que també n’és l’instigador. L’obra explica el naixement del planeta i de la humanitat, i respon així a grans dubtes que els infants insisteixen a resoldre en qualsevol moment, com si fos fàcil explicar per què existeix la natura, com surt la lluna cada nit o qui va inventar les persones. Perquè aquesta és una altra: l’espectacle també entra en el camp de l’embaràs i el naixement de la vida, de manera que el còctel dona lloc a un espectacle familiar que, a través dels somnis del seu protagonista, explora la història de la Terra i va coneixent tota l’evolució de les espècies fins a arribar al naixement del primer 'Homo sapiens'.Per a tots els públics.

Visites al Museu Pau Casals

Aquest cap de setmana podeu conèixer el Museu Pau Casals, ubicat a la casa d'estiueig de Pau Casals a Sant Salvador. Us ofereixen una visita guiada de la mà dels seus guies especialitzats, en un dels millors museus d'Europa dedicats a un músic! Per al diumenge 21 la proposta és unavisita teatralitzada. Descobriu la història de Sant Salvador i de la Vil·la Casals de la mà del Ramon i la Maria. Una visita pensada per a tots els públics que ens acosta a la vida més quotidiana de Pau Casals. A les 12 h. Places limitades, cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977 684 276 o per correu electrònic a museu@paucasals.org.

Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes

Al monestir de Sant Pere de Rodes, el diumenge 21 d'abril (12 h) es farà la visita teatralitzada 'Pirates i corsaris: les monedes d’or de Sant Pere de Rodes'. Fa 30 anys els arqueòlegs van trobar un tresor extraordinari a Sant Pere de Rodes: algú havia amagat 348 monedes d’or i 310 de plata dins d’un pot de ceràmica. Era el 1530 i les costes del Cap de Creus estaven infestades de pirates. De fet, entre els pirates s’explicava que al monestir, de pots de monedes n’hi havia dos! El pirata Otxiali fa anys que va de bòlit buscant el segon pot de monedes pel monestir. Tot sol es fa un embolic, però si el voleu acompanyar potser us en sortiu. Amb aquesta nova visita dedicada als pirates i corsaris medievals trobareu misteri i diversió per a tota la família en un escenari únic. Cal inscriure's prèviament al 972 387 559 / 972 194 238 o reservesspv.acdpc@gencat.cat.