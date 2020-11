Cantar i ballar amb La Clika

La cantata La Clika, organitzada per la xarxa de les Cases de la Música, publica avui divendres en format digital i en obert un doble CD amb les 11 cançons del seu repertori interpretades per la banda de la Clika i col·laboracions estel·lars com Xiula, El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Auxili, Roba Estesa, Doctor Prats, Gertrudis, Ebri Knight, Jazzwoman i Joan Colomo. Els temes de la Clika també hi seran interpretats en el format propi de la cantata per la coral infantil Amics de la Unió de Granollers. Les cançons i coreografies destaquen per tractar temes d'actualitat -com el bullying, el gènere o l'amistat-, i difondre valors de solidaritat, comunitat i diversitat per als infants de 7 i 8 anys.

La cantata, que va destinada tant a les famílies que vulguin cantar-la i ballar-la des de casa com a les escoles, és el quart any que se celebra i l'any passat hi van participar més de 75 centres. L'organització la va adaptar totalment a la situació causada pel covid-19 i l'actuació final es va fer en streaming -com es preveu que es faci també enguany–, amb més de 600 famílies seguint-la en directe i 2.000 visualitzacions en tres dies. De la trobada digital en va sortir un vídeo amb més de 120 nens i nenes cantant i ballant les coreografies des de casa.

'Capità' - La Clika, cantata online 2020

El projecte educatiu és obert a totes les escoles, que només s'hi han d'inscriure abans de final d'any a la web de La Clika. És totalment gratuït i disposa d'un paquet de recursos pedagògics digitals adaptat a la pandèmia per acompanyar els mestres a preparar la cantata de final de curs treballant la música, però també el moviment, la lectoescriptura i valors universals des de l'aula, o des de casa. Uns personatges de còmic de segon de primària de diferents realitats socials ajuden els infants.

El disc està disponible en obert a totes les plataformes digitals perquè la cantin i ballin els infants des de casa o des de les aules

Les onze cançons de música moderna amb títols com Bona nit, Colors, Jo vull jugar o Un món més real van ser compostes per Gertrudis, Xiula i Xerramequ, i busquen ser la font d'un nou cançoner popular adaptat a la canalla actual. Tan bon punt sigui possible, l'organització vol reprendre la cantata presencial en el teatre, ja que l'experiència és única tant per als infants de diverses escoles com per a les famílies i els músics, però de moment es donen per satisfets donant un cop de mà a les escoles en la situació actual. De cara al curs vinent, l'organització està treballant els materials pedagògics perquè puguin ser els infants mateixos els que facin la composició i triïn els temes i les lletres de les cançons.