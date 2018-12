Primer pensa què vols fer

Els bons propòsits són coses que creus que pots fer millor. Coses petites, com ara posar els mitjons a la panera de la roba bruta en comptes de deixar-los tirats per terra. O no estar tan pendent del mòbil. Fàcil, oi?

No et passis

Amb els bons propòsits cal ser realista. Si fas una llista amb quinze coses, el més probable és que no en compleixis cap. És millor que concentris els teus esforços en un o dos propòsits.

I can, I will The key to success with New Year’s resolutions is to be confident about them

Escriu-los i penja’ls a la vista

Fes una llista escrita i penja-la en un lloc que miris sovint, com ara la porta de la nevera o el suro de la teva habitació. Així estaràs més motivat. I, a més, no tindràs excusa per dir que te n’has oblidat.

No t’enganyis a tu mateix

Escull propòsits que puguis complir. Dir que només miraràs la televisió en anglès és molt lloable, però potser no te’n sortiràs. És més realista proposar-se, per exemple, mirar-la en anglès deu minuts cada dia.

You can’t learn to fly Unrealistic goals are the most common reason for people failing to keep their New Year’s resolutions

No siguis gaire dur

Canviar els hàbits no és fàcil. Si no te’n surts, no s’acaba el món. Pots tornar a començar un altre dia. I no cal que esperis al 2020!