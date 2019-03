Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el cap de setmana! Els dies es van fent més llargs i ve més de gust aprofitar-los, oi? Si encara no heu fet plans amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

'Història d'una llavor' a CaixaForum Barcelona

CaixaForum Barcelona estrena demà l’espectacle 'Història d’una llavor' faula sobre la naturalesa i la necessitat de preservar-la,explicada a través de la música, els titellesi les projeccions,a càrrec de la companyia d’arts escèniques La Maquiné. L’espectaclees podrà veure fins al 31 de març. L’espectacle, pensat per a un públic familiar, explica la història d’una llavor molt particular que, després d’estar molt de temps adormida i en silenci, un dia sent la necessitat de créixer. Llavors, trenca la closca que l’envolta,i del seu interior sorgeix quelcom inesperat i sorprenent. Així, la natura brota com una màquina enginyosa accionada gràcies a la música. Precisament la música és un dels fils conductors de l’obra, que es representa com la paraula de la natura, del vent, del sol, del batec del bosc i dels quil’habiten. Els elements visuals i musicals són interpretats en directe i es fonen en sintonia amb el llenguatge propi i l’acurada posada en escena de La Maquiné. Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 4 anys.

Calçotada i cultura popular al Poble Espanyol

Demà dissabte, de 10 a 18:30h, el Poble Espanyol acull de nou una jornada gastronòmica i de cultura popular pensada per a tots els públics. Els amants dels calçots tindreu l'oportunitat de gaudir d'una gran festa gastronòmica a ritme de rumba catalana i altres activitats: concurs de menjar calçots, ball de gegants i tast de vins, entre d'altres. A la colla de gegants del Poble Espanyol -membre de la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona- s'hi afegiran colles convidades de la resta de la ciutat. Els més gourmets podran adquirir productes de proximitat a les paradetes de la Plaça Major del recinte i podran participar al tast de vi D.O. Catalunya. Els més atrevits podran participar al concurs de calçots. El guanyador s'endurà un lot de productes catalans!

Tast Popular de Bunyols de Calçot

I seguim amb una nova proposta gastronòmica vinculada al món dels calçots, en aquest cas amb el III Tast Popular de Bunyols de Calçot ques e celebra demà dissabte al Mercat de Sant Antoni. El Gran Tast es dividirà en dos punts a l'interior del mercat de Sant Antoni, i se situarà a les entrades de Borrell - Tamarit, i Tamarit - Urgell, per arribar al màxim de públic. Es convidarà a 2.000 bunyols de calçots elaborats de manera artesanal i acabats de fer en un obrador de Sants segons la recepta original de l'escola d'hostaleria CETT per a l'AGEM. Els bunyols aniran acompanyats de la seva salsa tradicional feta només amb ingredients naturals. Per segon any consecutiu, els platets que es faran servir per al tast i els utensilis del taller infantil "5 al Dia" seran biodegradables, respectuosos amb el medi ambient.

Contacontes a l'Abacus

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l'activitat 'Contacontes Nimei', una divertida sessió de contacontes a càrrec del grup de rondallaires Nimei, en la qual representaran el conte 'Sopa de carbassa'. La cita és demà dissabte, a les 11h, a l'Abacus Barcelona Mercat d'Hostafrancs. Edat recomanada: A partir de 2 anys.

Espectacle familiar a la Casa Elizalde

Diumenge, teniu una nova cita amb els diumenges familiars que proposa la Casa Elizalde de Barcelona. Aquesta vegada us conviden a l'espectacle participatiu 'Un món de cartró', a càrrec de la Cia. CreaMoviment. Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran les portes a un nou món per a menuts i grans. La companyia anirà desgranant el conte a través de jocs, cançons originals, propostes de moviment i altres músiques. Una experiència per compartir entre infants i adults. Aforament reduït. Passis a les 10.30h i a les 12h. Recomanat per a infants a partir de 2 anys.

Teatre familiar a Alcover

Diumenge, a les 18h, al Convent de Les Arts d'Alcover s'ha programat 'Momo',de laCompanyia de Teatre Anna Roca. Tres personatges que viuen dins d’un jardí botànic abandonat ens esperen per explicar-nos una història, la història de la nena Momo i també la història del temps, guanyat i perdut, gaudit i malbaratat. Aquesta versió lliure del llibre del mateix títol de Michael Ende és una oportunitat de reflexió sobre en què utilitzem el nostre temps, com el podem regalar o com el valorem. Un espectacle recomanat a partir de 8 anys.

Activitats mediambientals

En el marc del 13è Cicle d'activitats a les patges, parcs i rius metropolitans que proposa l'AMB, aquest cap de setmana teniu una doble cita. Dissabte, de 10 a 13h, al Parc de la Fontsanta us espera l'activitat 'Pedals al parc', un itinerari guiat per al públic familiar (infants a partir de 9 anys). Ja diumenge, al Parc de l’Estany de la Murtra, entre Gavà i Viladecans, celebren, de 10 a 13h, El dia de la Murtra, una visita guiada i taller per al públic familiar (totes les edats).

'La nena dels pardals' a Barberà del Vallès

Demà dissabte, a les 18h, al Teatre Municipal Cooperativa deBarberà del Vallès hi podreu veure 'La nena dels pardals'de la companyia Teatre al Detall (amb La Tresca i la Verdesca en directe). Quan a la Xina s’ordena exterminar tots els pardals perquè es mengen gran part de les collites, una nena decideix salvar-ne tants com pugui. El valerós gest d’aquesta nena petita serà una lliçó per als qui no van saber veure la importància de cada espècie en el cicle de la vida. Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. Basat en un fet històric! Un espectacle recomanat a partir de 5 anys.