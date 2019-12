Plans per fer amb la canalla aquest Nadal

Avui comencen les vacances de la canalla. Per ocupar aquests dies, aquí teniu propostes culturals i de lleure per treure el màxim profit dels dies de festa en família. A quina us apuntareu?

Teatre Familiar al Caixaforum

Aquests dies de festa podreu veure al CaixaForum de Barcelona dos espectacles familiars. La Companyia del Príncep Totilau hi presenta el seu espectacle Mare Terra. En Bernardo té 5 anys i una pila de preguntes sense resposta: d’on van sortir la Lluna, el Sol, les estrelles i el planeta Terra? Per què van morir tots els dinosaures? Un espectacle de titelles i actors que escenifica l’aparició de la vida al nostre planeta, des del Big Bang fins a la lluita actual de la humanitat contra el canvi climàtic. Mare Terra es podrà veure els dies 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre. D’altra banda, Xirriquiteula Teatre hi representarà Papirus, un espectacle dedicat a tots els qui somien. Un treballador del moll i una camperola es troben per casualitat quan s’escapen de la guerra. Plegats, amb sentit de l’humor i una creativitat sorprenent, donaran vida a un nou món. L’espectacle parla de l’amistat, de les pors que ens fan petits, dels sentiments i de l’esperança, i té com a protagonistes el gest, l’humor i la creativitat. Es podrà veure els dies 2, 3, 4 i 5 de gener a les 12 h. Més info a www.caixaforum.es

Festa mundial del cinema curt

Coincidint amb el solstici d’hivern, el dia més curt de l’any, se celebra la festa mundial del cinema curt! Torna El Dia Més Curt, una jornada dedicada a reivindicar l’espai del cinema curt en el panorama cinematogràfic. Amb una selecció de joies recents i d’altres de recuperades, aquesta setena edició inclou una programació infantil i jove de qualitat. El Dia Més Curt és una festa que s’estén fins al 31 de desembre a les pantalles de diversos pobles i ciutats de Catalunya perquè tothom pugui gaudir d’una selecció del millor cinema de curta durada del panorama nacional i internacional. Com a novetat, aquest any el festival inclou una pantalla online en obert. Durant tot el dia d’avui la web www.eldiamescurt.cat es convertirà en un portal gratuït de visionat de curtmetratges seleccionats. Aquesta edició està dividida en quatre blocs: Junior Beat, Perles, Km 0 i Bandarra. A Barcelona les quatre sessions es projectaran seguides demà dissabte al CCCB.

Torna la Ciutat dels Somnis

La Ciutat dels Somnis, el nou Festival de la Infància -una de les cites imprescindibles de l’agenda nadalenca barcelonina des de fa molts anys-, torna al recinte de Montjuïc amb més de 120 activitats i experiències per a tota la família, que en aquesta edició mostraran especialment la importància de tenir cura de l’entorn. D’aquesta manera, l’esdeveniment recrearà una ciutat on els nens podran aprendre jugant amb tota mena de professions i ajudarà a conscienciar els més petits, mitjançant la diversió, a tenir cura del planeta, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides. L’esdeveniment, que amplia la durada perquè nens i nenes de 0 a 12 anys i tota la família es diverteixin durant el període nadalenc, se celebrarà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Els diferents espais formaran una ciutat imaginària per jugar a ser, aprendre noves professions i mostrar als nens la importància de tenir cura de la Terra. El certamen amplia l’espai i centrarà tota l’activitat al Palau 2 i a la plaça Univers. Més info a www.laciutatdelssomnis.com

Passar el Nadal a la neu

L’estació andorrana de Grandvalira proposa un pla familiar perquè els més petits (i no tan petits) de casa gaudeixin al màxim de la seva estada al país del Pirineus durant aquestes festes i els dies previs. Fins al 23 de desembre la canalla podrà conèixer el Pare Noel i lliurar-li la carta. El Pare Noel s’estarà durant aquests dies al Mont Màgic, concretament al Roc de les Bruixes, al sector de Canillo. I el dia 24 de desembre arribarà a les Escoles d’Esquí i Snowboard de Grandvalira, als sectors de Soldeu, el Tarter i Canillo, Encamp, Grau i Pas. Fins al 23 de desembre també s’ha organitzat una ruta amb raquetes de neu perquè els petits exploradors trobin el tió, just a temps per a la nit de Nadal. Aquesta activitat, que té lloc al Mountain Park del sector Grau Roig, es completa amb una expedició de múixing o un deliciós berenar. I l’altra gran data assenyalada és la nit de Reis. Els podran veure arribar al Pas de la Casa el 5 de gener acompanyats de la tradicional baixada de torxes. Un espectacle que també es podrà veure el 31 de desembre (des del Pla d’Espiolets fins al poble de Soldeu) i el 4 de gener (des de l’Escola d’Esquí fins a Soldeu). Més info a www.grandvalira.com

Programa familiar de Nadal al Mercat de les Flors

El Mercat de les Flors fa una triple proposta familiar aquests dies de festa. Tres espectacles Talla Única: un de circ contemporani (Nu), un de dansa i moviment per als més petits de la casa (Jungla ) i un altre amb dansa, llum, color i una brillant escenografia (Play). Del 27 al 30 de desembre la proposta és Nu, de Quim Girón, recomanada a partir de 5 anys. Un espectacle de circ contemporani que parla amb senzillesa de les relacions humanes i de com interactuen amb els objectes. També del 27 al 30 podreu veure l’espectacle de dansa Jungla, de les Big Bouncers, recomanat per a infants de 2 a 5 anys. Un viatge per un ecosistema on poden aparèixer tota mena d’éssers, formes, colors i sons; un espectacle amb cossos que es transformen constantment en un espai sense explorar en què la màgia apareix en qualsevol moment. L’última proposta és Play, d’Aracaladanza, que es podrà veure els dies 3, 4, 5, 11 i 12 de gener. Recomanat a partir de 4 anys, la companyia parteix del joc per desenvolupar el seu fascinant univers, on la màgia que es crea amb la coreografia, la llum, el vestuari i l’escenografia transforma la realitat. Més info a www.mercatflors.cat

La màgia del Nadal al Poble Espanyol

Torna la màgia al Poble Espanyol, un espai emblemàtic on es concentraran moltes activitats per a tots els públics per viure les tradicions nadalenques més especials. A la plaça Major els adults hi trobareu, per primera vegada, una mostra gastronòmica de Nadal amb productes de proximitat i molt més. Per la seva banda, els infants podran fer un munt d’activitats per tot el recinte com una gimcana, descobrir el món màgic del tió, mirar pel·lícules de Nadal, veure escenes de pessebre vivent i fer-se fotos en una bola de neu gegant. Com a gran novetat, del 21 al 29 de desembre es representarà Euphoria, un espectacle de circ i de dansa que explica d’una manera ben original la història d’una nena que es fa gran.

Viure el Nadal a través de l'aigua

El Museu de les Aigües presenta noves activitats gratuïtes perquè els més petits puguin viure el Nadal a través de l’aigua. Els tallers de Nadal oferiran la possibilitat de participar activament en el muntatge d’un gran pessebre fet amb materials sostenibles. Hi haurà figures realitzades a mà, que s’han de retallar i pintar; la recreació dels paisatges rurals, així com de les imatges bíbliques més conegudes; i, especialment, els detalls que inclouen el moviment de l’aigua com rius, pous, molins... Unes bicicletes estàtiques donen moviment al pessebre i impulsen l’aigua cap a tots els racons. Una escena que evoluciona dia a dia gràcies a la participació dels més petits. L’activitat és gratuïta i per a tots els públics. S’hi podrà accedir entre el 21 de desembre i el 5 de gener, de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, i el diumenge, vigílies de festiu i festius de 10.00 a 14.00 hores. El Museu de les Aigües tanca el 25 de desembre i l’1 de gener. No cal reserva prèvia. Més info a fundacioagbar.org/ca/museu

Dies de pessebres vivents

Allau de representacions de pessebres vivents a Catalunya durant aquest cap de setmana. Prop d'una vintena de poblacions reviuen la tradició més nadalenca. Entre les propostes per aquests dies hi ha: Bàscara, que fa les representacions els dies 22, 25, 26, 28, 29 de desembre i 1 i 4 de gener. Aquest any recuperen l'escena dels profetes. A Breda, representació el dia 22. A Calonge celebren el 20è aniversari. Els dies de representacions seran el 26 i 29 de desembre i el dia 1 de gener a les 19 h al recinte del voltant del castell medieval de Calonge. Les escenes seran semblants als anys precedents, però aquest any celebren 20 anys i abans de les representacions hi haurà activitats sorpresa, una per cada dia. A Castell d'Aro, el pessebre més antic de Catalunya amb més de 60 anys d'història. Les representacions són: 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i 1 de gener. Als Prats de Rei hi haurà representacions els dies 26 i 29 de desembre, 1, 6 i 12 de gener. També a l'Espluga de Francolí, on el pessebre vivent es representarà per primer cop 4 dies de l'actual etapa, serà del 26 al 29 de desembre, i s'oferiran 4 representacions cada tarda. Aquestes representacions pel nucli històric de l'Espluga, peculiars perquè es fan amb figurants estàtics i en un espai recreat amb fidelitat i rigor històric, només es poden veure cada 2 anys. Una de les iniciatives que ha tingut enguany l'entitat organitzadora és destinar a la Riuada Solidària la part de beneficis socials que cada any es lliuren a una causa benèfica. Podeu consultar més representacions a www.pessebresvivents.cat

Taller familiar a la Sagrada Família

La Sagrada Família ofereix aquests dies un taller familiar de Nadal que permetrà que els més petits de la casa puguin viure l’esperit de Nadal a la Basílica. El taller inclou una visita centrada de manera especial en la façana del Naixement, on Gaudí va recollir el moment de l’arribada al món de Jesús. Posteriorment, i ja a l’interior del temple, participaran en una activitat de descoberta que els aproparà a l’esperit de Nadal i, per últim, participaran en un taller de manualitats que consisteix a elaborar una estrella que podrà formar part de la decoració de l'arbre de Nadal. Els caps de setmana fins al 5 de gener i la setmana del 30 de desembre. Horari: a les 10 h i a les 12 h de dilluns a dissabte i a les 10.30 h i 12.30 h els diumenges. Al claustre de la Mercè de la Basílica de la Sagrada Família. Edat recomanada, de 6 a 12 anys. Reserva taller: taller@ext.sagradafamilia.org (imprescindible reserva prèvia).

El tió més gran!

Arrels Fundació i el centre comercial Vilamarina, de Viladecans, estrenen el tió més gran de la història. El tió ha estat creat conjuntament entre l'artista Félix Lozal i persones sense llar. El material que s'ha fet servir ha sigut el cartró, precisament el material que més es rebutja durant el Nadal i que les persones que dormen al carrer utilitzen per protegir-se del fred. L'objectiu de la iniciativa és conscienciar la societat sobre la problemàtica d'aquestes persones. Es tracta del tió més gran que s'ha aixecat mai, amb més de 9 metres de llarg, 2 metres de diàmetre i una alçada total de 3,85 metres. No existeix cap tió construït anteriorment que superi els 9 metres de llargària. Al voltant del tió es realitzaran diferents activitats per a nens: tallers, jocs i, evidentment, el tradicional cop amb un pal per obtenir un regal. Així mateix, s'incentivaran les diferents vies de col·laboració amb Arrels Fundació. Es podrà veure fins al 24 de desembre.

Nadal al Museu Egipci

El Museu Egipci celebra el Nadal amb diversos tallers infantils. Nens i nenes podran aprofitar les vacances de Nadal per gaudir de diferents tallers dedicats als faraons, reines, prínceps i princeses de l'antic Egipte. El Museu proposa un taller dedicat a Ramsès el Gran i un matí de jocs egipcis per als amants dels jocs de taula. Els altres tallers estaran enfocats a conèixer les aventures de prínceps i princeses egípcies, com el primer egiptòleg de la història, Khaemuaset, o la guerrera Tetisheri. En l'activitat Faraons, reines, prínceps i princeses a la vora del Nil els més menuts també podran explorar a través de les peces exposades al Museu la vida de personatges il·lustres de la història d'Egipte com el faraó Akhenaton o la reina Cleòpatra. Del 21 de desembre al 3 de gener. Podeu consultar tota la informació sobre els tallers a: www.museuegipci.com

Mainasons a l'Aliança

Diumenge (17.30 h), al Casino Aliança del Poblenou, hi podreu veure Canta i balla amb la Nia, la Mel i el Ton, un espectacle del grup Mainasons. Un espectacle infantil d'una hora de durada aproximada amb una banda de 7 músics en directe. Per acostar als escenaris la música, la història protagonitzada per la Nia, la Mel i en Ton té l'objectiu que els infants aprenguin a valorar la instrumentació en directe, i gaudeixin d'un espectacle fresc i divertit, del qual fins i tot els músics formen part. Mainasons versiona cançons populars catalanes amb ritmes moderns i les presenta en format audiovisual, musical i d'espectacle en viu. A nivell musical, s'han reproduït alguns dels estils de música moderna més emblemàtics del segle XX com el mambo, el calipso, el funk o el rhythm-and-blues entre d'altres.

Els videojocs prenen el CCCB

El CCCB presenta l’exposició Gameplay. Cultura del videojoc, que es pot veure des del 19 de desembre del 2019 i fins al 3 de maig del 2020. La mostra fa un viatge als orígens dels videojocs, n’analitza el llenguatge i posa en valor l’impacte que han tingut tant en la cultura popular digital com en l’art i en la societat. L’exposició està pensada com un espai lúdic i de reflexió on es podrà jugar i (re)descobrir la cultura del videojoc.

Nadal musical al Palau

Nadal musical per a tota la família al Palau de la Música Catalana amb els concerts Twinkle Twinkle Baby’s Star i Flamenkat , i el taller Visitem i experimentem el Palau. Els dies 21, 22, 28, 29 i 30 de desembre (Petit Palau, dues sessions diàries, a les 11 i 12.30 h) torna Twinkle Twinkle Baby’s Star, amb les entrades pràcticament exhaurides, un concert en anglès i català adreçat a nadons i infants de fins a 5 anys. Una oportunitat per conèixer i descobrir cançons, jocs i dites de tradició anglesa i alhora gaudir del repertori tradicional català des d’una visió musical moderna i eclèctica. El dissabte 4 de gener del 2020 (Sala de Concerts, 12 h) serà el torn de Flamenkat, recomanat a partir de 6 anys, proposta de gran acollida i ja un clàssic de l’oferta familiar del Palau de la Música Catalana. Un concert-espectacle de gran contrast visual i sonor que esdevé tot un homenatge a la pluralitat d’estils característics del flamenc, amb els pals tradicionals del gènere, i la música clàssica de grans compositors que es van inspirar en aquestes sonoritats. I els dies 28 i 29 de desembre i 3 i 4 de gener del 2020 (10.30 h; les entrades per al dia 28 estan exhaurides) tindrà lloc la visita guiada i el taller plàstic Visitem i experimentem el Palau, a càrrec de l’educador Lluís Plaza, per a infants de 5 a 10 anys. Es tracta d’un recorregut guiat per l’edifici modernista que inclou una activitat plàstica experimental amb alguna de les tècniques artístiques que s’hauran observat durant el recorregut.

Circ al saT!

Al saT! hi podeu veure diumenge (12 i 17.30 h) Ex-libris, de la Cia. Voël. Un espectacle de circ ple de poesia que ens parla de la falta de comunicació en una societat tecnològica en la qual els petits detalls del dia a dia són una font de felicitat que passa inadvertida. En escena, dos personatges juguen amb l'espectacular tècnica del quadrant rus, la bola d'equilibris i l'equilibri mans a mans mentre Marc Sastre els acompanya amb música en directe. A partir de 6 anys.

Tallers de Nadal al Museu del Disseny

El Museu del Disseny de Barcelona ha ideat per a les vacances de Nadal dues propostes de tallers infantils que se sumen a les activitats que ja tenen en marxa en el marc de la seva programació familiar de tardor-hivern. Al taller Quin embolic! la proposta és fer una estampació a mà aplicant la tècnica del bac per decorar el nostre propi furoshiki, una tela japonesa per embolicar regals (de 5 a 8 anys). A Dissenya i il·lumina proposen un taller on cadascú crearà un fanalet de nadal amb materials reciclats (de 9 a 12 anys). Al taller El joc de memòria d’en Víctor (de 5 a 8 anys) i a Un joc de memòria per a tothom (de 9 a 12 anys) la canalla podrà comprovar com és d’important pensar en les necessitats de les persones a l’hora de dissenyar un objecte. A tots els tallers els infants visitaran també alguna de les exposicions del Museu. Tota la informació i inscripcions aquí. Zoom Teatre per a tots els públics a Sant Cugat del Vallès Dilluns, a les 10.45 h, a la plaça de l’Om de Sant Cugat del Vallès arriba l'espectacle Rats!, de la companyia Campi Qui Pugui, amb motiu de la rua d’inici de les festes nadalenques. Les rates han envaït la ciutat. Apareixen de tot arreu: salten dels arbres, surten de les cloaques i els contenidors, i es troben al bell mig del carrer a plena llum del dia… Ja no s’amaguen i són gegants! Han pres la ciutat i no hi ha matarates que serveixi. Només una persona pot endur-se aquesta plaga: un flautista que arriba d’un país molt llunyà. Ara que, ben mirat, semblen unes rates divertides! La rua clourà amb una xocolatada a la plaça de l’U d’Octubre. Recorregut: plaça de l’Om, plaça d’Octavià, plaça de l’U d’Octubre i plaça d’en Coll. Per a tots els públics. Gratuït. Zoom

Fira Infantil de Nadal a Fira de Cornellà