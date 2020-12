Què fem aquest cap de setmana?

Aquest pont de la Puríssima toca fer cultura de proximitat i val a dir que els ciutadans de Barcelona són els que tindran més oferta per triar. Aquí hi ha alguna de les propostes que ens han fet arribar.

Nadal al Poble Espanyol

El Poble Espanyol opta per revitalitzar la vida cultural de la ciutat de Barcelona amb una programació de Nadal marcada per la música, les arts escèniques, la tradició i la seguretat. Aquest any més que mai torna la màgia al recinte de Montjuïc, un espai emblemàtic a l'aire lliure on petits i grans podran fer un recorregut per un poble nadalenc i veure-hi les cases dels follets, la casa dels Tions i diversos racons especialment decorats per a l'ocasió, a més de caminar a través d'un bosc màgic. El primer període de Nadal al Poble tindrà lloc del 5 al 8 de desembre. Les entrades tenen un preu d'entre 7 i 12 € i donen accés, a més, al Museu Fran Daurel, una valuosa col·lecció privada amb més de 200 obres d'artistes clau de l'art contemporani espanyol com Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies, Miquel Barceló i Eduardo Chillida. No hi faltarà la Casa del Pare Noel (del 5 al 23 de desembre), a qui els més petits podran lliurar la carta, tot i que caldrà demanar hora. Música en directe i actuacions per al públic familiar en diverses dates integren també la programació nadalenca. A més, nens i adults podran participar en els tallers d'artesania ràpids que proposen els artesans del Poble que treballen dia a dia el vidre, el cuir i la ceràmica, entre altres materials, i que aniran relacionats amb el Nadal. Més informació a www.poble-espanyol.com.

Teatre familiar a Castelldefels

Dissabte (18 h) al Teatre Plaza de Castelldefels hi podeu veure Contes de Nadal de les germanes Baldufa, de Tanaka Teatre. La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar Nadal en família. I és que els encanta fer el pessebre i representar Els pastorets, com a tots els nens de Catalunya. Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una manera diferent. Ens ho explicaran a través de contes màgics d’arreu del món.

Estrena de cinema

Rita & Luca Films estrena aquest divendres als cinemes una entranyable i tendra proposta per a tota la família. Pippi i el senyor sense son és un programa format per dues boniques històries carregades de valors per als més petits sobre la relació entre germans. Una sessió pensada especialment perquè els nens i nenes a partir de 3 anys aprenguin més coses sobre la cura i l'amor fraternal.

Teatre al saT!

Els dies 5, 6, 8, 12 i 13 desembre el Sant Andreu Teatre programa Història d'un mitjó, de la Cia. La Canica, un espectacle recomanat a partir de 2 anys. Una proposta teatral divertida i desenfadada que connecta amb el joc, la imaginació, la il·lusió i l'emoció de les arts escèniques. Història d'un mitjó és el relat d'un parell de mitjons inseparables. Des de petits han crescut junts, compartint rialles i entremaliadures. Un bon dia en Ton desapareix i en Tin haurà d'emprendre un viatge ple d'aventures per retrobar-s'hi.

La Laika aterra a Lloret de Mar

Diumenge (17 h) al Teatre de Lloret de Mar hi podreu veure l'espectacle Laika, de Xirriquiteula Teatre. Som a Moscou, el 1957. En plena Guerra Freda i la cursa espacial. La Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers i parcs gelats de la ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins l’Sputnik i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu a orbitar al voltant de la Terra.

Titelles a Sant Cugat

Dissabte i diumenge, a la Casa de Cultura de Sant Cugat, Can Ninot, centre de titelles de Sant Cugat del Vallès, hi programa El trencanous, de la Cia. La Paparra. És la nit de Nadal. En Drosselmeyer, un personatge sempre sorprenent, arriba a casa de la Clara, la seva neboda. Com sempre per aquestes dates, hi arriba amb un regal especial: aquest any és un trencanous de fusta en forma de soldadet amb una fantàstica història al darrere que el seu oncle li explica. Reserva obligatòria a canninot.cat

Cinema familiar a la Filmoteca

La Filmoteca de Catalunya ha programat aquest cap de setmana la doble projecció de Frozen (+7 anys), que es podrà veure dissabte i diumenge a les 16.30 h. Un musical d’animació lliurement inspirat en La reina de les neus, de Hans Christian Andersen, i ambientat en un regne anomenat Frozen, el qual una maledicció ha condemnat a un hivern etern. L’Anna, acompanyada del Kristoff i el seu ren fidel, emprendrà un viatge èpic per posar fi al gèlid encanteri.

Estrena al Teatre Aquitània

En el marc de la seva programació familiar, el Teatre Aquitània estrena aquest cap de setmana El Trencanous, de l'escola i productora Som-hi Dansa. Tothom coneix el ballet del Trencanous, però poca gent en coneix la llegenda. En aquest espectacle de música i dansa descobrireu per què, fa molts i molts anys al país de Nuremberg, un noi anomenat Daniel es va convertir en un ninot de fusta anomenat Trencanous i va quedar limitat a trencar nous amb la boca tota la seva vida.

Teatre a Gironella

Dissabte, a les 18 h, a Gironella hi podreu veure Carilló, de la Companyia La Tal. El rellotge es posa en marxa. Tots els engranatges es comencen a moure i els personatges, que imiten els ninots dels rellotges, apareixen a ritme de carilló. Un rellotger fa de fil conductor per explicar les diferents històries que, sempre en to d’humor, hi veurem aparèixer. Històries de pallassos, d’amor i gelosia, de baralles barroques i passionals… fins a una recreació de l’òpera Carmen.